В культурном плане лето в нашей области будет очень жарким!

После карантинного 2020 года культурная жизнь нашей области понемногу входит в свою привычную колею. Эта мысль красной нитью проходила через полуторачасовое выступление директора департамента культуры Алисы Бирюковой на пресс-конференции. Она рассказала собравшимся журналистам о самых ярких и интересных культурных событиях лета 2021 года, которые пройдут во Владимирском регионе. Из чего можно сделать вывод, что лето в культурном плане будет очень жарким!

Первый детский

В День защиты детей 1 июня в 16.00 в Центре классической музыки состоится концерт Областного детского симфонического оркестра под управлением Артема Маркина. Он был создан фактически два года назад. Но поскольку репетиционный процесс прервался из-за ковида, презентация этого коллектива сдвинулась на год.

— Дети, конечно, очень волнуются, — сообщила Алиса Михайловна. — Дети представляют разные города Владимирской области. Для них это первый выход на сцену в составе оркестра. Они все замечательные, талантливые, очень интересные. Они очень много трудились ради этого концерта. Это их первая программа, и, представьте себе, они ездили каждое воскресенье во Владимир для того, чтобы принимать участие в сводных репетициях. Поэтому приходите и поддержите их обязательно!

В этом оркестре более 50 юных музыкантов из разных городов нашей области. Но его состав будет еще обновляться, к нему еще добавятся духовики. Кураторами отдельных групп инструментов в составе детского оркестра выступили музыканты Владимирского губернаторского симфонического оркестра.

Владимирский опыт на всю Россию

2 июня в Концертном зале им. Чайковского состоится всероссийская презентация нашей «Музыкальной экспедиции». Впервые этот фестиваль выходит на серьезную федеральную поддержку в лице Росконцерта и Московской филармонии. И помимо привычной нам владимирской части фестиваля мероприятия также пройдут в рекордном для «Музыкальной экспедиции» количестве регионов: в Удмуртии, Вологодской, Новосибирской областях и Крыму. Также обсуждается сейчас проведение фестиваля на Камчатке.

— Получается, что опыт Владимирской области фактически сейчас масштабируется на страну, — сказала Алиса Бирюкова, — потому что это культурно-туристическое сочетание оказалось интересным многим регионам. То, что музыка выносится из стен академических концертных залов и идет к слушателям. Получается такая красивая всероссийская история!

В концерте-презентации выступят неизменный участник и организатор этого фестиваля Владимирский губернаторский симфонический оркестр и еще ряд известных солистов. Конечно же, это наши постоянные друзья, известные по «Музыкальной экспедиции»: виолончелист Борис Андрианов, выдающийся трубач Сергей Накаряков, кларнетист Игорь Федоров, скрипач Никита Борисоглебский, гитарист Дмитрий Ларионов, пианист Петр Лаул, баянист Николай Сивчук. Из неожиданных имен здесь обнаружится очень провокационный, яркий скрипач Жиль Апап французского происхождения и Сергей Мазаев.

Солист группы «Моральный кодекс» выступит в «Музыкальной экспедиции» как кларнетист, потому что он в первую очередь музыкант, причем практикующий.

Концерты владимирского фестиваля будут проходить с 7 по 14 июня на интересных и красивых площадках нашего региона: в Патриаршем саду и на Соборной площади во Владимире, на берегу реки в селе Весь Суздальского района, в селе Зауичье Камешковского района, где родился выдающийся график Борис Французов, в усадьбе Бутурлиных-Зубовых в селе Крутец Александровского района и художественных мастерских в посёлке Мстёра Вязниковского района.

Традиционные встречи в Суздале

19 июня у нас открывается летняя творческая школа фонда «Новые имена», которая в прошлом году в традиционном формате не смогла состояться из-за ковида. Но в этом году она к нам возвращается, и мы ее с нетерпением ждем. Традиционно будет две смены. Первая – с 19-го, вторая открывается 4 июля и совпадает с нашим традиционным фестивалем «Alma Mater».

— 4 и 5 июля в Суздале пройдут два концерта, — пояснила Алиса Бирюкова. — Первый, как всегда, камерный, с участием талантливых молодых исполнителей, а 4-го числа большой гала-концерт, в котором принимает участие пианист Денис Мацуев. В этом году фестиваль пройдет на той же площадке, что и в прошлом году, — ГТК «Суздаль». Это именно то место, с которым изначально связана история «Новых имен».

Со 2 по 4 июля в Суздале пройдет «Блюзбайкфест», который обещает интересную музыкальную программу и, как всегда, соберет большое количество байкеров и любителей блюзовой музыки. Кроме того, в Суздале планируются в обычном традиционном формате мероприятия Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Это и Троица 19 июня, и Праздник Огурца 24 июля, и Яблочный Спас 19 августа.

Конечно, в Суздале пройдет в этом году и колокольный фестиваль «Лето Господне», который включен в этом году в план федеральных мероприятий к 800-летию Александра Невского. Соответствующим образом будет готовиться и его программа. Фестиваль вновь соберет лучших звонарей со всей России.

Посвящается Александру Невскому

Целая линейка мероприятий в течение года, конечно, посвящена 800-летию Александра Невского. Основной ряд таких мероприятий пройдет во второй половине августа. Так, 12-го числа открывается выставка Владимиро-Суздальского музея-заповедника, которая организована в сотрудничестве с несколькими федеральными музеями. А с 19 по 22 августа запланирован межрегиональный форум волонтеров культуры, который пройдет в виде деловой программы.

— Она будет очень насыщенной, — рассказала Алиса Бирюкова, — с разработкой творческих проектов, посвященных Александру Невскому, работой на наших исторических объектах, связанных с именем Александра Невского, с нетворкингом, с лекциями известных историков, которые расскажут ребятам об Александре Невском. Естественно, с экскурсиями по Владимиру и Суздалю, по местам Александра Невского. Вот эти несколько дней будут очень насыщенными по программе.

В эти же дни состоится большая межрегиональная акция «Невский-800», которая тоже фигурирует в федеральном плане. Это будут мероприятия в основном на открытых площадках. И мы очень надеемся, что нам повезет с погодой. Акция пройдет в мультикультурном формате, с привлечением разных коллективов, в том числе из других регионов, с вкраплениями реконструкции.

Привычные, любимые, обновленные…

В прошлом году по понятным причинам не было Фатьяновского праздника. В этом году он состоится, но поменяет привычную локацию. Сейчас идет реновация Фатьяновского парка, поэтому праздник переместится в исторический центр города, пройдет на центральной площади Вязников. Он будет несколько сокращен по времени, то есть концерт пройдет в течение трех часов.

Программа мероприятия до последнего держится в секрете, но будут известные российские исполнители, как это обычно бывает на Фатьяновской площадке.

14 июня в Собинском районе пройдет традиционный Солоухинский праздник. В этом году он будет необычным, потому что Собинский район уже в течение нескольких лет проводит работу по созданию нового музейно-выставочного центра, посвященного Солоухину, в Алепино, на родине писателя. И его открытие как раз планируется приурочить к Солоухинскому празднику. Участие в этой экспозиции принимала и семья владимирского писателя, и для нашей области, несомненно, это очень значимое событие.

В Гороховце 18 июня будет праздник традиционной народной культуры в Фоминках. В Александрове Иванов день пройдет 28 августа, в Гороховце музейный праздник Самоваров день состоится 13 июня.

Отдельно о Киржаче

В этом городе много всего нового возникает благодаря организации «Мирный рассвет» и Евгению Федорову. Уже 1 июня он приглашает всех на открытие нового проекта – это семейный музей-кафе, посвященный крестьянскому быту. 20 июня Евгений Сергеевич планирует провести акцию «Мирный рассвет», посвященную началу Великой Отечественной войны. 26 июня запланирован фестиваль аргуновской резьбы «Киржачский наличник». Интересное событие ожидаем 17 июля – это открытие нового частного музея иконописи и реставрации.

— 21 августа планируется межрегиональный фотофестиваль, посвященный Прокудину-Горскому, — объявила Алиса Бирюкова. — Пройдет также в Киржаче. Будем к этой инициативе, конечно, присоединяться, помогать Евгению Сергеевичу, потому что тема интересная. Имя Прокудина-Горского — тоже одно из знаковых для Владимирской области. У нас много замечательных фотографов, замечательный Союз фотохудожников, поэтому есть достаточно серьезные силы, и можно сделать большое интересное мероприятие.

Новое, неожиданное и ожидаемое

В этом году благодаря национальному проекту «Культура» несколько владимирских организаций получили пять федеральных грантов на организацию своих мероприятий. Это фестиваль «Музыкальная провинция», который будет проводиться общественной организацией Селивановского района. Это гастроли по сельским территориям муромского театра кукол «Франт». Это неожиданно Крымский музыкальный фестиваль, который будет проводиться некоммерческой организацией широко известного Евгения Сергеевича Федорова из Киржача. Это «Живая нить традиций», запланированная на эту осень, и фестиваль «Реки-Руки», который 30 мая впервые прошел под открытым небом в парке Пушкина.

18 июля во всех муниципальных образованиях области пройдет Единый день фольклора. Во Владимире центром этого события, скорее всего, станет Георгиевская улица. В России в этом году проходит Всемирная Фольклориада, которая сдвинулась на год. И Единый день фольклора установлен как основной день, в который включаются все регионы. Мы не станем исключением, тем более что фольклорное направление в культуре Владимирской области развито достаточно сильно. Поэтому весь арсенал народной культуры будет представлен в этот день.

С 9 по 15 августа впервые пробуем новый формат – летняя творческая фольклорная смена «Наследники и наследие». Этот проект в рамках областного гранта делает Гороховецкий район.

Кроме того, ряд событийных мероприятий пройдут, так сказать, не по официозной линии. Это фестиваль стрит-искусства, «Урбан-фест» рынка на Студеной, «Прялка-фест» Центра современного искусства «Флигель». То есть появляются новые форматы городских мероприятий.

День семьи, любви и верности под вопросом

На вопрос журналиста «Призыва» о большом праздничном концерте ко Дню семьи, любви и верности 8 июля, директор департамента культуры рассказала следующее. На прошлой неделе прошел первый установочный оргкомитет, который проводил губернатор. Приезжали представители Фонда социально-культурных инициатив, который на протяжении всех этих лет проводит этот праздник. Но на данной момент нельзя ничего однозначно сказать об организации этого мероприятия. Потому что мы все прекрасно понимаем, что в данном случае речь идет о 100-тысячной толпе, которая всегда бывает на берегу Оки, где невозможно никаким образом проследить соблюдение социальной дистанции. По словам представителей Роспотребнадзора, здесь может быть еще и такой отягчающий фактор, как сопутствующая жара.

— Принято решение последить за эпидемиологической ситуацией, — прокомментировала Алиса Бирюкова. — Скорее всего, окончательный ответ на этот вопрос можно будет дать где-то за три недели до мероприятия. Это крайний срок, который позволяет его подготовить. Потому что это все-таки достаточно масштабное событие. Понятно, что в том или ином варианте события, посвященные Дню семьи, любви и верности, в Муроме пройдут. Сейчас рассматриваются несколько вариантов, но все зависит от эпидемиологической ситуации в регионе.