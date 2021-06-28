В Коврове мужчину затянуло под скоростной поезд

На железной дороге погиб мужчина. Трагедия произошла накануне на 257-м км перегона Ковров-1 – Ковров-2. Известно, что мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Погибший стоял в междупутье и пропускал электричку. Воздушным потоком его затянуло под скоростной поезд «Стриж». Сейчас по факту случившегося проводится доследственная проверка.

— Совместно с представителями УТ МВД России по ПФО и Горьковской железной дороги устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СК России.

Погибший пересекал железнодорожные пути в неположенном месте.

Трагедии на железной дороге

Происшествия на железнодорожных путях, заканчивающиеся летальными исходами, происходят во Владимирской области достаточно часто. 10 июня в районе железнодорожной станции Александров погибла 47-летняя женщина, жительница Москвы. Погибшая перебегала железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист, заметив человека на рельсах, начал экстренно тормозить. Однако столкновения избежать не удалось. От полученных травм женщина скончалась.

В мае этого года на путях погиб 17-летний подросток. Трагедия произошла на 66-м километре перегона Гусь-Хрустальный — Курлово Горьковской железной дороги. Подростка сбил электропоезд № 6706. Юноша переходил железнодорожные пути в неустановленном месте.

Машинист, заметив юношу на рельсах, сразу же подал громкий звуковой сигнал и стал экстренно тормозить. Однако избежать столкновения не получилось. Подросток не услышал сигнал поезда. Погибший слушал музыку через наушники, к тому же на нем был капюшон.

В марте под колесами поезда в Муроме погиб мужчина. Ему было 53 года. Произошло это на 296-м км остановки Приокская. По предварительной информации, житель поселка Шатки Нижегородской области сначала сел на электричку «Муром-Арзамас», но перепутал станции и сошел на Приокской. Там же мужчина оказался на железнодорожных путях. 15 февраля под колесами поезда погиб пенсионер.

Будьте осторожнее!

Правоохранители напоминают о правилах поведения на железной дороге. Даже при соблюдении установленного скоростного режима машинисту требуется время, чтобы вовремя увидеть пешехода, среагировать и начать торможение.

— Поезд, движущийся со скоростью 80-100 км/ч, невозможно остановить мгновенно. Даже если машинист применит экстренное торможение, по инерции поезд пройдёт около 1 км. Именно поэтому переходить пути перед идущим поездом смертельно опасно, — подчеркивают сотрудники транспортной полиции.