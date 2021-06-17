В ковидных госпиталях области экстренно разворачивают новые места

Во Владимирской области создают дополнительные койки для инфицированных COVID-19. Это вызвано увеличением числа пациентов, которые нуждаются в госпитализации. На базе терапевтического и пульмонологического отделений владимирской городской больницы №2 открывается ковидный госпиталь на 70 коек, проинформировал облздрав. Все места оснащены кислородом, 18 — аппаратами искусственной вентиляции легких, уточнил главный врач медучреждения Михаил Суханов.

Больных переведут по профилю

Что касается пациентов, не госпитализированных из-за перепрофилирования отделения, их будут наблюдать врачи, уверяют власти. Больных, которым необходимо оказание медицинской помощи в стационарных условиях по профилям «терапия» и «пульмонология», переведут в городскую клиническую больницу №5, сообщили в департаменте здравоохранения администрации области.

Общее число специализированного коечного фонда составит 898 мест.

Если ситуация с распространением коронавируса продолжит ухудшаться, то в регионе будут открыты дополнительные места для пациентов с положительными тестами. Резерв специализированного коечного фонда ещё есть. Так, на пике второй волны пандемии были развернуты 1905 коек. Это на тысячу мест больше, чем сейчас.

— В прошлом году мы создали хороший задел для борьбы с пандемией. Было развернуто 1905 коек в конце прошлого года. Сейчас действуют 828 «коронавирусных» коек, у нас есть план по увеличению их количества, понимание по маршрутизации, необходимый запас нужных лекарственных препаратов и средств индивидуальной защиты. Мы подготовились, запаслись необходимым оборудованием, — отметил накануне на своей пресс-конференции губернатор Владимир Сипягин.

Фельдшеры бьют тревогу

О том, что система регионального здравоохранения работает с максимальной нагрузкой, накануне сообщили фельдшеры городской станции скорой медицинской помощи Владимира. Обращение медиков было размещено в социальных сетях. Если верить людям, ежедневно работающим с больными коронавирусом, пациентов с положительными тестами стало сложно госпитализировать. Даже если речь идет о людях с 65% поражением легких.

Специализированного коечного фонда не хватает, заявляют врачи.

— Врачи инфекционного отделения городской больницы № 6 в направлениях участковых врачей стали прямо указывать, что мест нет, и поэтому пациента нельзя госпитализировать в данный стационар. В области также закончились места, — выдала свою версию фельдшер скорой помощи Екатерина Ашаева.

По словам медиков, им приходится по несколько часов проводить в машине скорой медицинской помощи прежде, чем пациентам с ковидом найдут место в госпитале. Сложившаяся ситуация напоминает то, что происходило во вторую волну пандеми. Тогда фельдшеры тоже жаловались на трудности с госпитализацией тяжелобольных.

Не время болеть

Медики предупреждают: ситуация с распространением коронавируса стала куда более напряженной по сравнению с весной 2021-го. Увеличилось количество вызовов на станцию скорой помощи. Специалисты призывают жителей области серьезно отнестись к своему здоровью, носить маски и избегать мест массового скопления народа.

— Пожалуйста, будьте на данный момент очень осторожны, это все очень серьезно. Коронавирус — не шутки. Люди, которые думают, что коронавирус фигня, должны понять, что это не так. Будьте аккуратней, не вызывайте скорую помощь по пустякам, одевайте маски. Я думаю, что никто не хочет оказаться в реанимационной машине с сатурацией 50, практически без давления и большими отеками, — рассказала на своей странице в социальных сетях фельдшер городской станции скорой медицинской помощи Анна Митюкова.

Число инфицированных растёт

Число инфицированных коронавирусом во Владимирской области растет. Сегодня положительные тесты на ковид получили 56 жителей региона. Последний раз так много заболевших было в начале мая. Специалисты говорят, в регионе может начаться третья волна пандемии. И среди заболевших, все больше трудоспособного населения или совсем молодых людей.

— Я могу сказать, что сейчас наблюдается крен в сторону омоложения. Пациентов с коронавирусом, которым нет и 40 лет, становится больше, — рассказал «Призыву» главный врач городской клинической больницы скорой медицинской помощи Анатолий Уколов — По своему госпиталю я вижу увеличение количества больных в целом, и думаю, что по всей области такая ситуация.

Основной способ уберечь себя — пройти вакцинацию. Не исключено, что в ближайшее время людям, которые сделают прививки, предоставят бонусы. Рассматривают два варианта: отгулы работникам бюджетных учреждений и денежные гранты активным муниципалитетам.