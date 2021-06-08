В Дюкинском заказнике обнаружили еще один редкий вид орхидеи

Специалисты Дирекции ООПТ Владимирской области обнаружили в Дюкинском заказнике еще один редкий вид орхидеи. Краснокнижное растение называется ладьян трехнадрезный. Оно распространено во многих регионах России, встречается и во Владимирской области, но вот в указанной охраняемой территории его наличие зафиксировали впервые.

Открытие произошло случайно:

— На одной из экскурсий наш сотрудник споткнулся и очутился на земле. И тут перед его глазами возникло это растение. Заметить его было непросто, поскольку эти орхидеи очень маленькие по размеру, потому и неприметные. Наше открытие подтвердили московские ученые, поэтому теперь мы можем смело утверждать, что в Дюкинском заказнике произрастает не девять, как считалось до недавнего времени, а уже десять видов орхидей, — рассказала «Призыву» ведущий эксперт дирекции ООПТ Ирина Митюшина.

Конец мая и первая декада июня – время, когда можно увидеть цветение сразу нескольких видов орхидных. Особенно выделяется венерин башмачок. Сотрудники Дирекции ООПТ даже проводят экскурсии «Край северных орхидей», чтобы любители природы смогли не только полюбоваться цветением этого вида, но и узнать о нем много интересной и полезной информации. Интересно, что все орхидные любят почву, богатую изветняком, поэтому Дюкинский карьер для них идеальное место обитания. Здесь как раз известняк и добывают.

— Венерин башмачок с одним бутоном растет около 8 лет, растение с двумя цветками – 15-16 лет, кустик – до 40 лет. Этот цветок занесен в Красную книгу Владимирской области. И срывать его запрещено. Также важно помнить, что в силу того, что столь много времени требуется на то, чтобы орхидея выросла, природа придумала защитный механизм: все орхидные накапливают в себе ядовитые вещества, так что собирать их опасно для здоровья. А вот любоваться можно и нужно, что мы и делаем на наших экскурсиях, которые продлятся еще около недели, пока венерин башмачок окончательно не отцветёт, — рассказала Ирина Митюшина.

Опасные для человека вещества выделяют не только орхидеи, но и обычные ландыши, которых сейчас в избытке не только в Дюкинском заказнике, но и в лесах по всей Владимирской области. По словам Ирины Митюшиной, столь популярные сейчас ароматные букетики не стоит приносить домой людям, у которых отмечаются аллергические реакции, а также размещать в спальнях и детских. Это может вызвать серьезные осложнения со здоровьем.

Благодаря охранным мероприятиям ландыши восстановили свою численность и девять лет назад были исключены из Красной книги.

Однако, несмотря на то, что теперь ландыши не редкость, увлекаться их сбором все равно не стоит, куда приятнее наблюдать за растениями в естественной среде.

Дюкинский карьер, который еще называют владимирскими горами, — это одно из популярнейших мест отдыха жителей и гостей региона. Сюда приезжают туристы и альпинисты со всей России. Территория заказника открыта для свободного посещения. И, к сожалению, не все демонстрируют ответственное отношение к уникальной природной территории. Подобная картина с горами мусора вокруг краснокнижных растений до сих пор не редкость:

Экологи просит посетителей соблюдать правила посещения охраняемой территории: не оставлять после себя мусор, не разводить костров, не издавать громких звуков и не пугать животных, то есть вести себя корректно и уважительно по отношению к природе. А записаться на экскурсию «Край северных орхидей» можно на официальном сайте Дирекции ООПТ.

Подробнее об орхидеях Дюкинского заказника мы расскажем в новом выпуске программы «Точка на карте» в ближайший четверг.