В Алепино открыли Музей Владимира Солоухина

В минувшие выходные в селе Алепино Собинского района прошли традиционные «Солоухинские чтения» (12+). Вот уже более 15 лет в день рождения писателя – 14 июня — на малой родине собираются поклонники Владимира Солоухина как из Владимирской области, так и со всей России. С летней сцены звучат любимые стихи и проза, гости, лично знавшие писателя, делятся теплыми воспоминаниями, выступают детские коллективы.

Однако 2021 год запомнится особенно: на мероприятии был официально открыт музей В. А. Солоухина, идея создания которого вызревала не один год. Экспозиции расположились в заново отделанном здании, которое внешне напоминает родовой дом Солоухиных: каменный низ, деревянный верх.

— Сегодня мы отрываем музей великого писателя и поэта — Владимира Алексеевича Солоухина. Я хочу, чтобы этот музей был всегда был наполнен и поэзией, и литературой, и музыкой, — обратился к гостям праздника глава администрации Собинского района Александр Разов, — Мы постарались, чтобы там было все для этого: и рояль, и великолепная акустика, и богатая библиотека. Надеемся, что наш музей станет любимым местом отдыха наших жителей и гостей района.

Выставочные экспонаты нового музея расположились на двух этажах: на первом – краеведческий зал, посвященный истории села Алепино, а также пространство, связанное с детством писателя. Здесь даже сложили настоящую русскую печку, центр любого деревенского дома. А еще комнаты наполнили книгами и предметами деревенского быта.

На втором этаже – кабинет писателя, библиотека, концертный зал, где планируют проводить музыкально — поэтические мероприятия.

— С помощью Елены Владимировны, старшей дочери Владимира Алексеевича, мы воссоздали атмосферу рабочего кабинета ее отца. Есть подлинный письменный стол, настольная лампа, копии и оригиналы документов из учебных заведений, которые наш знаменитый земляк оканчивал, табели успеваемости, книги с дарственными надписями, рукописи. Коллекция будет пополняться, — рассказала «Призыву» директор музея Ольга Ланцева.

Как будет работать новый культурный объект, как записаться на экскурсию, сколько будет стоить вход, пока не сообщается. Отметим, что до этого момента во Владимирской области не было официального музея писателя. Однако во многих учебных заведениях, в том числе носящих его имя, уже много лет работают интересные краеведческие комнаты, где увлеченными людьми собран богатый материал.

Об уникальном маршруте, который проложила по окрестностям Алепино и Черкутино местный краевед, создатель одной из таких команат, учитель русского языка и литературы Черкутинской школы Светлана Козлова мы расскажем в ближайший четверг в новом выпуске программы «Точка на карте». А пока вы можете проверить свои знания в нашем новом тесте, посвященном жизни и творчеству владимирского писателя.