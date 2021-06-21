Сегодня, 21 июня, в Александрове открывается юбилейный ХХХХ Цветаевский фестиваль поэзии. Учреждён он в 1982 году и является старейшим поэтическим фестивалем в России. Традиционно он проводится в последнюю неделю июня и появлению своему обязан «Александровскому лету Марины Цветаевой».

Справка. Именно сюда, в небольшой город Владимирской губернии, в 1915 – 1917 годах поэтесса приезжала на продолжительное время в гости к младшей сестре. В Александрове были написаны многие её произведения, в том числе из циклов «Ахматовой», «Стихи о Москве». Здесь же состоялась описанная в прозе «История одного посвящения» встреча с Осипом Мандельштамом.

Во время десятого фестиваля в 1991-м в Александрове был открыт первый в мире цветаевский музей, который в этом году также отмечает свой юбилей – 30 лет со дня открытия. С тех пор он является постоянным организатором и местом проведения большого праздника поэзии. Пройдет он с 21 по 28 июня, и в его программу, как всегда, включены семинары, вернисажи, спектакли, музыкальные и поэтические перфомансы.

Чем же порадует фестиваль

Откроется ХХХХ Цветаевский фестиваль поэзии 21 июня в 17.30. В Зале под сводами выпускница ГИТИСа Вера Смоляницкая представит моноспектакль по прозе и поэмам Марины Цветаевой «Автобус».

В среду, 23 июня, в 17.30 там же Московский ансамбль эвритмии имени Елены фон Негеляйн покажет музыкально-поэтический перформанс «Возлюбите! Не родилась еще!».

24 июня заслуженная артистка России Нина Мещанинова из Санкт-Петербургского государственного Молодежного театра на Фонтанке привезет на родину великой поэтессы моноспектакль-посвящение «Я люблю Вас, Марина Цветаева». Он начнется также в 17.30 в Зале под сводами.

Насыщенная программа запланирована на субботу, 26 июня.

В четвертый день поэтического фестиваля в 12.00 состоится Цветаевский семинар и откроется выставка деревянной скульптуры Вячеслава Почечуева. Того самого, который смастерил машину времени для фильма Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Вечер современной поэзии и музыки начнется в 16 часов в Зале под сводами. На нем выступят поэт и главный редактор издательства «Воймега»Александр Переверзин и Московский ансамбль современной музыки.

Традиционно подарок в память о сестрах Цветаевых подготовил Международный фестиваль камерной музыки имени Сергея Коршункова. В воскресенье, 27 июня, в 14 часов участники Московского ансамбля современной музыки сыграют на музейных экспонатах — струнных инструментах XVII-XIX веков, принадлежавших музыкантам кружка С. Коршункова.

Справка. В 1910-м учитель математики организовал в Александрове струнный квартет, просуществовавший почти семьдесят лет. Сергей Алексеевич сам прекрасно играл на скрипке и альте. Ежедневно в его доме собирались александровские учителя и врачи, приносили с собой скрипки, альты, виолончели и музицировали. Причём это были инструменты ручной работы лучших европейских и российских мастеров. В 1915-1917 гг. на домашние концерты, которые устраивали музыканты-любители, приходили поэтессы Марина и Анастасия Цветаевы с детьми. Они жили в соседнем доме на бывшей Староконюшенной улице, где и находится посвященный им литературно-художественный музей.

Завершится фестиваль в следующий понедельник, 28 июня. В Зале под сводами в 17.30 заслуженная артистка России Карина Дымонт из Московского театра «На Юго-Западе» покажет свой моноспектакль по пьесе Марины Цветаевой «Червонный валет».