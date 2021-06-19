Увидеть, узнать, купить? Аграрии этим занялись на «День поля-2021»

«День поля-2021» прошёл во Владимирской области на базе агрофирмы «Заречье» Ковровского района. Событие приурочили к завершению посевной. В ходе действа провели выставку сельскохозяйственной техники и 14-й областной конкурс механизаторов по профессиональному управлению трактором.

Шатры в поле

Шатры участников поставили в поле у деревни Кисляково. Технику, оборудование, средства химизации, семенной материал и иную продукцию для селян демонстрировали производители и дилеры крупных компаний.

Александр Ремига, заместитель губернатора Владимирской области:

Мероприятие больше направлено на обмен опытом. Аграрии рассказывают о своем опыте использования той или иной технологии, которые удалось применить в последние годы.

Обменяться мнением по текущим вопросам. Меняются технологические линейки постоянно.

Радует, что российские производители начинают конкурировать с лидерами мирового рынка.

Первая серия камешковских тракторов поступила в продажу. Это трактора малого класса.

Они востребованы как в сельском, так и в коммунальном хозяйстве. Рынок есть и спрос тоже.

День поля стал местом встречи для аграриев и производителей техники.

Изучить дорогостоящее оборудование по картинкам на сайтах и каталогам в полной мере не удается. А тут на сельскохозяйственной ярмарке собралось более 30 компаний с различным ассортиментом. Тут же работали «Росагролизинг» и «Россельхозбанк», предлагающие аграриям различные варианты приобретения техники.

Обновление парка

В сельскохозяйственных предприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах области свыше половины парка отработало 10 и более лет. Технику нужно менять. В этом году сельхозорганизации региона планируют закупить с поддержкой Минпромторга и «Владагролизинга» около 300 единиц техники — как и годом ранее.

70% субсидии из федерального бюджета уже поступило в регион, сообщил Александр Ремига.

Федеральные средства позволяют аграриям, в том числе, закупать новую технику и оборудование через систему лизинга. В целом объём поддержки аграриев Владимирской области в 2021 году составил почти 1,5 млрд рублей. важно, что эти средства поступают на село оперативно. Уже 65 процентов годового финансирования доведено до селян. Это один из лучших показателей в России.

Все, в чем нуждаются сегодня СПК и КФХ, было представлено на сельхозярмарке. Осталось только выбирать и договариваться об условиях. Власти надеются, что по итогам мероприятия удастся совершить много хороших сделок и приобретений.