Увидеть, узнать, купить? Аграрии этим занялись на «День поля-2021»

«День поля-2021» прошёл во Владимирской области на базе агрофирмы «Заречье» Ковровского района. Событие приурочили к завершению посевной. В ходе действа провели выставку сельскохозяйственной техники и 14-й областной конкурс механизаторов по профессиональному управлению трактором.
Шатры в поле
Шатры участников поставили в поле у деревни Кисляково. Технику, оборудование, средства химизации, семенной материал и иную продукцию для селян демонстрировали производители и дилеры крупных компаний.
Александр Ремига, заместитель губернатора Владимирской области:
- Мероприятие больше направлено на обмен опытом. Аграрии рассказывают о своем опыте использования той или иной технологии, которые удалось применить в последние годы.
- Обменяться мнением по текущим вопросам. Меняются технологические линейки постоянно.
- Радует, что российские производители начинают конкурировать с лидерами мирового рынка.
- Первая серия камешковских тракторов поступила в продажу. Это трактора малого класса.
- Они востребованы как в сельском, так и в коммунальном хозяйстве. Рынок есть и спрос тоже.
День поля стал местом встречи для аграриев и производителей техники.
Изучить дорогостоящее оборудование по картинкам на сайтах и каталогам в полной мере не удается. А тут на сельскохозяйственной ярмарке собралось более 30 компаний с различным ассортиментом. Тут же работали «Росагролизинг» и «Россельхозбанк», предлагающие аграриям различные варианты приобретения техники.
Обновление парка
В сельскохозяйственных предприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах области свыше половины парка отработало 10 и более лет. Технику нужно менять. В этом году сельхозорганизации региона планируют закупить с поддержкой Минпромторга и «Владагролизинга» около 300 единиц техники — как и годом ранее.
70% субсидии из федерального бюджета уже поступило в регион, сообщил Александр Ремига.
Федеральные средства позволяют аграриям, в том числе, закупать новую технику и оборудование через систему лизинга. В целом объём поддержки аграриев Владимирской области в 2021 году составил почти 1,5 млрд рублей. важно, что эти средства поступают на село оперативно. Уже 65 процентов годового финансирования доведено до селян. Это один из лучших показателей в России.
Все, в чем нуждаются сегодня СПК и КФХ, было представлено на сельхозярмарке. Осталось только выбирать и договариваться об условиях. Власти надеются, что по итогам мероприятия удастся совершить много хороших сделок и приобретений.
Анна Тумановская
Фото «Призыва»
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