Утвердили новый формат прожиточного минимума

Во Владимирской области приняли новый порядок установления величины прожиточного минимума. Раньше исходили из стоимости потребительской корзины. Сейчас — из медианного среднедушевого дохода за предшествующий год. Периодичность установления прожиточного минимума заменили с ежеквартальной на ежегодную.

Изменения законодательства

Новации обусловлены изменением федерального законодательства. С января 2021 года введена новая методология расчёта величины прожиточного минимума по стране.

— С 2022 года в регионах страны прожиточный минимум на душу населения устанавливается, исходя из прожиточного минимума на душу населения в целом по России с учётом коэффициента региональной дифференциации, утверждаемого Правительством Российской Федерации, — пояснила пресс-служба губернатора. 2021 год является переходным. В соответствии с федеральным законодательством величины прожиточного минимума установлены на уровне II квартала 2020 года.

168,3 тысячи жителей Владимирской области получают меньше прожиточного минимума.

На уровне субъекта утверждается прожиточные минимумы для разных категорий граждан. Так, для пенсионеров после утверждения Заксобрания и губернатора прожиточный минимум определили на уровне 9303 рублей.

— В целях установления социальной доплаты к пенсии на 2021 год установлена величина прожиточного минимума пенсионера в размере 9800 рублей. Таким образом, неработающим пенсионерам, имеющим сумму материального обеспечения менее 9800 рублей, устанавливается федеральная социальная выплата к пенсии, — поясняет и.о. директора департамента по труду и занятости населения области Павел Романов.

15,5 тысяч рублей – средняя пенсия во Владимирской области

Во Владимирской области пенсию ежемесячно получают 442,5 тысячи жителей. Социальные пенсии получают 25,7 тысяч человек. Для сравнения, по старости пенсия назначена 383 тысячам жителям региона. По данным Владимирстата, ее средняя величина – 16,4 тысячи рублей. При этом средняя зарплата в регионе – 35 тысяч рублей.

Доходы и пособия

Владимирстат проанализировал денежные доходы населения Владимирской области в первом квартале. По наблюдению экспертов, по сравнению с первым кварталом предыдущего года они выросли на 4%. Среднедушевые денежные доходы составили 24,4 тысячи рублей в месяц. Вместе с тем, потребительские расходы населения тоже выросли на 3,7%. В расчете на душу населения потребительские расходы составили 22,7 тысячи рублей в месяц.

Также губернатор утвердил коррективы депутатов Заксобрания по расчетам детских пособий и величины прожиточного минимума для детей. 11294 рубля в месяц – прожиточный минимум для детей. Выплаты для многодетных семей, родивших третьего или последующих детей после 31 декабря 2012 года, будут равны этой величине.

Владимирстат опубликован данные, что ежемесячное пособие на детей до 16 лет получает 52,2 тысячи человек. 15,6% получателей — дети одиноких матерей. Базовый размер пособия на ребенка составляет 492 рубля в месяц. Пособие на детей одиноких матерей выплачивается в размере 984 рубля в месяц.