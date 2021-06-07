ребенок на окне

Установлена мать ребенка, вышедшего на карниз пятого этажа

Женщина привлечена к ответственности

Правоохранительные органы установили личность матери и ребенка, вышедшего на карниз пятого этажа в Коврове. За неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетней на женщину составили протокол об административных правонарушениях. Максимальное наказание по этой статье – штраф в размере от ста до пятисот рублей. Об этом «Призыву» сообщили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.

— По данному факту сотрудниками полиции проведена проверка. Личность ребёнка и мамы установлена. Полицейские провели с женщиной беседу о недопустимости беспечного отношения к ребёнку и повторения подобных случаев. О результатах проверки проинформированы другие органы системы профилактики, — пояснили в правоохранительных органах.

Мама ребенка привлечена к административной ответственности.

При этом никаких подробностей скандальной истории в полиции не сообщают. Неизвестно, в какой семье воспитывается ребенок. Более того, нет данных о том, была или нет мама девочки в момент инцидента дома. А если была, то почему не обратила внимания на дочь, которая стояла в распахнутом окне.

Ребенок в окне

Кадры, от которых стынет кровь, появились в популярных городских пабликах Коврова в День защиты детей. На опубликованном видео маленький ребенок совершенно один находится на высоте пятого этажа многоквартирного дома. И малышке достаточно сделать небольшой шаг, чтобы упасть.

В руках у девочки какая-то игрушка, она размахивает ей, наклоняется и даже опускает руки. Чудом малышка не теряет равновесие. При этом стоит ребенок даже не на подоконнике, а обеими ногами на старом карнизе. Снимают происходящее, скорее всего, жители дома напротив.

Видео с призывом «Спасти девочку» было размещено в Интернете. После чего у подписчиков вопросов к анонимному оператору появилось не меньше, чем к родителям ребенка. Очевидцы событий вызвали на место спасателей. Однако к моменту приезда на место дежурной группы в окне девочку обнаружить не удалось.

Чтобы попасть в квартиру, сотрудникам поисково-спасательного отряда города оружейников пришлось вызывать  клеенчатый автоподъемник. Однако обнаружить ребенка на месте не удалось. Куда делась малышка, пришлось выяснять правоохранительным органам. Но эти данные не разглашаются.

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Полина Тарбеева

Фото и видео группы «Подслушано Ковров»

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