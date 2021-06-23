Услуги телемедицины сервиса СберЗдоровья становятся все более популярными

Телемедицинские решения медицинской платформы СберЗдоровья, входящей в экосистему Сбера, набирают все большую популярность в регионах Волго-Вятского банка Сбербанка.

В 2020 году количество консультаций с врачами телемедицины на платформе СберЗдоровья выросло в 5 раз и продолжает расти и в 2021-м. За 5,5 месяцев 2021 года, например, жители Нижегородской области уже проконсультировались с телемедицинскими специалистами в 2,6 раза больше раз, чем за весь прошлый год. По числу консультаций Нижегородская область находится на 2 месте после Республики Татарстан среди всех регионов Волго-Вятского банка Сбербанка.

Чаще всего в регионе пользователи СберЗдоровья обращаются к терапевту и педиатру. Причин роста популярности такого формата общения с врачом много. Попасть на онлайн-консультацию можно в любое время суток из любой точки области, страны, мира, где есть интернет. Дежурные врачи отвечают в течение 5 минут, а значительную часть вопросов, с которыми пациенты приходят на первичный прием к доктору, можно решить удаленно. При этом не нужно тратить время на дорогу и очереди. Кроме того, это безопасно, ведь онлайн-консультация не предполагает присутствия пациента в местах массового скопления других людей.

Регионы Волго-Вятского банка Сбербанка являются одними из наиболее современных в плане внедрения цифровых технологий в здравоохранении. Во многих регионах мы уже реализовали или пилотировали платформу удаленного мониторинга здоровья «хроников» – это, например, Нижегородская область, Пермский край, Республики Удмуртия, Чувашия и Татарстан. И сегодня мы слышим только положительные отзывы о телемедицинских решениях СберЗдоровья, в том числе сегодня, представляя сервис на стенде в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР)

Пётр Колтыпин,

Вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка