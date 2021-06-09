Ушёл из жизни музыкант Олег Васильев

Завтра, 10 июня, был намечен концерт владимирской фолк-группы «Колокол». Его отменили. Праздник уступил место трагедии. Умер Олег Васильев. Лидер и барабанщик группы, преподаватель детской музыкальной школы, талантливый музыкант и человек. В полдень 11 июня состоится его отпевание в Вознесенской церкви. Олегу Васильеву было 54 года.

Трагедия три года назад

Три года назад Олег уже оказался на пороге смерти. Зимой 2018 года на переходе его сбила машина. Были тяжелейшие травмы. Месяц Олег Сергеевич находился в коме. Врачи «Красного Креста» боролись за его жизнь.

Потом было лечение в Москве. Нужны были деньги, их собирали всем миром.

— Многие люди собрали деньги на мою операцию и реабилитацию. Не устаю благодарить их за это, — сказал музыкант в своём видеообращении ко всем, кто ему помог.

Музыканта спасли. Но для возвращения к относительно полноценной жизни, кроме длительной реабилитации, требовалась операция на руке — пересадка нервов, сухожилий. Её сделали в Испании. Средства тоже собирали друзья, знакомые, просто неравнодушные люди.

Несостоявшийся концерт

После этого Олег, казалось, шёл на поправку. И вот новое трагическое известие. На сей раз — фатальное. Никакая помощь уже не спасёт.

Друзья-музыканты фолк-бэнда «Колокол» объявили об отмене концерта, намеченного на 10 июня в ресторане «Макс Брой».

— Концерт, к которому мы так долго шли, не состоится, — сказали они в видеообращении к зрителям. — Так случилось, что ушёл из жизни Олег Васильев — наш друг, талантливый музыкант, человек с большим сердцем. Мы приняли решение, что концерт памяти Олега Васильева состоится 8 июля на той же площадке.

В «Макс Брое» музыканты должны были представить новый альбом «Бессонница».

В своё время «Призыв» сделал совместный проект с группой «Колокол». Он был приурочен ко Дню Победы. Музыканты исполнили композиции военных лет.

«Призыв» выражает соболезнование родным и близким Олега Васильева, его коллегам, всем, кто знал и любил этого человека.

Олег Васильев родился 15 августа 1966 года в городе Балхаш Казахской ССР. Позже с родителями переехал во Владимир. Учился во Владимирском училище культуры на отделении хорового дирижирования. В 1990-х годах был ударником владимирской группы «Авокадо» Алексея Молдалиева. Потом барабанщиком во Владимирском губернаторском симфоническом оркестре. Олег Васильев является основателем и лидером известной владимирской фолк-группы «Колокол».