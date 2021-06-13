Ушёл из жизни художник-ювелир Сергей Карелин

Умер известный владимирский художник-ювелир Сергей Карелин. Ему было 65 лет. Сергей Иванович обладал многими почётными званиями: действительный член Петровской Академии наук и искусств, член Союза художников России, Международной Федерации художников ЮНЕСКО и др. Его работы хранятся во многих музеях и частных коллекциях мира. Отпевание и прощание с Сергеем Карелиным состоится во вторник, 15 июня, с 9 часов утра в Вознесенской церкви Владимира.

Сердце Сергея Карелина остановилось 11 июня 2021 года.

А родился мастер в 1956 году во Владимире. Его отец, Иван Ильич, был искусным художником-модельером. Дед и дядя — ювелирами. Этот творческий импульс, наверное, определил дальнейшую судьбу Сергея Ивановича.

Он учился во владимирских школах № 7 и 31. Закончил исторический факультет Владимирского государственного педагогического института. Причём там также изучал развитие ювелирного дела в Древней Руси.

Творческий путь мастера начался во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике. Там Сергей Карелин работал заведующим реставрационным отделом и художником-реставратором по металлу. Он был одним из создателей знаменитой экспозиции «Часы и время».

— Меня всегда вдохновлял стиль ювелирного искусства Древней Руси. Огромным подспорьем для творчества стало участие в археологических раскопках. В культурных слоях Суздаля IХ-Х веков обнаружились уникальные по красоте изделия – браслеты из меди и серебра, височные кольца, серьги-одинцы. Последовал за стилем находок и как бы сами собой родились современные интерпретации, — привели слова Карелина юные авторы исследования, посвящённого мастеру.

С 1980 года он создавал оригинальную ювелирную коллекцию «Русь Святая» на базе древнерусских технологий и русских традиций ювелирного искусства. Также являлся автором коллекций «Памяти династии Романовых», «Подарки знаменитым» и «Для любимых женщин». Все произведения ювелирного искусства художника выполнены из недрагоценного металла — нейзильбера.

В 2004 году Сергей Карелин закончил свой 20-летний труд «Часы для планеты Земля» для пропаганды идеи мира и человеколюбия. В работе над ними впервые в мире применена «живая дисперсия» — новейшая технология представления огранённых драгоценных камней.

Провел десятки выставок в России и за рубежом: в Бельгии, Германии, Греции, Люксембурге, Нидерландах, Франции. Работы Карелина находятся в коллекции Святейшего Патриарха, у известных политических и военных деятелей, голливудских кинозвёзд и других известных людей, в частных коллекциях в Англии, Бельгии, Германии, Греции, Италии, Франции.

Награждён орденом Мальтийского Креста (Швейцария) и орденом «За заслуги» (Россия).

«Призыв» выражает соболезнования родным и близким Сергея Карелина.