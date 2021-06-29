Умные установки позволят владимирцам сэкономить деньги

Комфортные условия проживания, экономия коммунального ресурса и снижение коммунальных платежей. Вот три достоинства погодозависимого автоматического оборудования. Его в этом году устанавливают в ряде домов Владимира, Кольчугино и Мурома. Последний пример — дом № 28 по улице Комиссарова. Его жители уже смогли прочувствовать выгоды.

Сами попросили

Комиссарова, 28 — это тот редкий случай, когда жители сами обратились к управляющей компании, попросив установить в доме умную технику. Компания «МУП ЖРЭП» помогла подготовить все документы, сформировать заявку и попасть в программу энергоэффективного капитального ремонта. Она финансируется за счет федерального фонда содействия реформированию ЖКХ.

— Жители охотно пошли на небольшое увеличение взноса за капремонт. Зато получат 80% возврата за свои траты, — сообщила гендиректор компании «МУП ЖРЭП» Галина Локостова.

Умные установки экономят до 51% коммунального ресурса.

Всего в нынешнем году энергоэффективный капитальный ремонт охватит 18 многоквартирных домов областного центра, города металлургов и города на Оке. Фонд выделил 45 миллионов рублей на софинансирование этих мероприятий. Результат их почувствуют на себе 4000 жителей.

Интеллектуальный рейтинг

Есть несколько видов энергоэффективных работ, которые направлены на экономию платежей и ресурсов. Наиболее популярный — это установка автоузлов, которые управляют системой отопления. При этом регулируют параметры теплоносителя в зависимости от погоды.

Далее в рейтинге популярности:

— повышение теплозащиты наружных стен;

— замена трубопроводов внутридомовой системы отопления;

— установка энергоэффективных (светодиодных) осветительных приборов;

— установка систем автоконтроля и регулирования освещения в местах общего пользования.

— Конечно, автоматика сложнее в обращении. Сотрудники должны пройти дополнительное обучение. Но это их даже радует. Что-то новое. Зато оборудование меньше, в бойлерных теперь свободнее и совсем не жарко, — говорит инженер обслуживающей организации «Алые паруса» Алексей Куприянов.

Позитивный опыт

Первые умные системы за счёт программы энергоэффективного капитального ремонта начали внедрять в нашем регионе в прошлом году. Но нынешние установки более современные.

— С каждым разом мы дорабатываем проекты, ищем оборудование лучше, многофункциональнее и надежнее, — заверила гендиректор компании «МУП ЖРЭП» Галина Локостова.

Но и то, что было сделано в 2020-м, принесло ощутимую выгоду людям. За счёт утепления фасадов, крыш, а также установки погодозависимой автоматики ежемесячные платежи жителей сократились в среднем на 18-25 рублей с 1 квадратного метра площади квартиры.

Буквально на днях областной департамент ЖКХ оформил ещё одну заявку на софинансирование ремонта. В перечне работ уже 100 домов. До конца года администрация рассчитывает получить ещё средства на умные установки.