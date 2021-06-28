Уличную ярмарку возвращают на улицу Батурина

С 1 июля во Владимире открывается уличная сезонная ярмарка на Батурина. Она расположится на привычном месте — через дорогу от бывшей автобусной станции. Попыток перенести её мэрия больше предпринимать не будет.

Южная ярмарка

Раньше грузовики с бахчевыми «ссылали» то в промзону на Тракторную, то на «Тандем». Сейчас разрешили торговать в центральной части города. Соответствующее постановление вышло на сайте муниципалитета. Ярмарка должна реализовывать сельскохозяйственную продукцию. Но по факту за все годы ее существования там никогда не было ни бабушек со свойской продукцией, ни местных фермеров. В июле там торгуют овощами и фруктами из Азербайджана и Узбекистана, в августе добавляют урожай из Краснодарского края и Ростовской области.

— Мы привозим ягоды и огурчики с утра пораньше. Подгадываем под первый автобус. Далеко не ездим и не ходим. Некогда, да и на проезд не хочется тратиться. И на самом Центральном рынке платить надо, а с чего? — жалобятся бабушки, которые сидят на складных стульчиках сбоку от входа на батуринский рынок.

Сезонная ярмарка на Батурина будет работать с 1 июля по 31 октября.

На уличной площадке на Батурина выстраиваются ряды палаток, наспех сколоченных из досок и покрытых тентом. Доступа к воде на ярмарке нет, равно как и урн или мест отдыха для продавцов. И ценники редко когда появляются на прилавках. Обо всём нужно спрашивать. Торговаться тоже не запрещено.

Вместе с тем в администрации уверяют, что участников ярмарки обяжут соблюдать все меры безопасности. То есть продавцы станут использовать средства индивидуальной защиты, около ларьков поставят санитайзеры. Каждого можно попросить показать документы от ветнадзора и Россельхознадзора, подтверждающие качество реализуемой продукции на сезонной ярмарке.

Торговля официальная и неофициальная

Честно говоря, в такое верится с трудом. В прежние годы чистота на ярмарке не наблюдалась. Да и в наличии документов продавцы клянутся, но не показывают.

Места на уличной ярмарке займут те же, кто торгует в овощных рядах на Центральном рынке на Батурина. Там, к слову, маски никто не носит и ценники тоже не вешает. Зато каждый фрукт и овощ блестит и подсвечивается светильниками, установленными над прилавками. О стране — производителе продукции узнать можно, но один и тот же товар может оказаться произведённым в разных странах.

Много похожих лавочек ежедневно работает на остановках общественного транспорта и во дворах жилых домов. В последние пару лет их становится все больше и больше. Хотя официально во Владимире уличная торговля запрещена. Исключение составляют только такие объекты нестационарной торговли, как павильоны с цветами и сухофруктами, лари с мороженым и навесы с квасом.

Каждый пятачок муниципальной земли под такие объекты торговли продается в аренду с торгов. На ярмарку на Батурина можно попасть через администрацию МУП «Владимирский центральный рынок». Справки об аренде торговых мест можно получить по телефонам: 33-07-71, 42-21-46.