У города Владимира нет денег на обновление автопарка ЦУГД

Готовь сани летом. Лето есть, денег на подготовку нет. Центру управлению городскими дорогами Владимира, который занимается ремонтом дорог, светофоров и уборкой города, срочно требуется обновить автопарк. На это требуются больше ста миллионов рублей. Проблема стала темой обсуждения профильного комитета владимирского горсовета.

Список уборочной техники, выработавшей ресурс, включает в себя тракторы, самосвалы, погрузчики, грейдеры, комбинированные дорлжные машины. Нужно закупать новую. Депутаты горсовета готовы рассмотреть возможность покупки техники в лизинг. Но администрация города отказывает от столь значительных трат.

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Ещё минувшей зимой депутаты горсовета Николай Голенкевич и Дмитрий Павлов предлагали рассмотреть вопрос о пополнении автопарка ЦУГД. Но к проблеме вернулись только спустя полгода, на июньском комитете по ЖКХ. Там зам. главы города Сергей Литвинкин сообщил, что в бюджете денег на новую технику нет. Нужно ремонтировать то, что есть.

Ситуация с уборкой улиц в такой ситуации не улучшится.

— На ремонт двигателей, топливной аппаратуры, гидравлического оборудования в сторонних организациях, а также приобретение запасных частей необходим 9,1 миллиона рублей. Требуется осуществить закупку дизельного топлива на ноябрь-декабрь текущего года в объеме 110 тысяч литров на сумму 5,4 миллиона рублей, — доложил Сергей Литвинкин.

Из-за скверного состояния своей техники мэрии уже несколько лет приходится арендовать самосвалы с водителями у частников. До конца года нужно 3 миллиона рублей на 2100 часов работы техники.

Содержание ЦУГД, уборка города и обслуживание дорожно-транспортной инфраструктуры ежегодно обходится в 400 млн рублей.

В нынешнем году все деньги и запасы материалов были израсходованы к лету. А впереди осень и зима. Только на закупку противогололедного материала «Бионорд» потребуется 1,3 миллионов рублей. Взять их пока негде. Придётся перекраивать бюджет.

Большие траты

Грядущий холодный период с неминуемым снегом и обледенением потребует также другие внушительные траты. Нужно увеличить запасы битумной эмульсии, которой зимой ремонтируют асфальт. Требуется купить 40 тонн на 1,1 миллиона рублей. Дорожники жалуются, что цены на материалы выросли. Та же эмульсия подорожала на 53% по сравнению с прошлым годом.

Пока город выделил из резервного фонда 20 миллионов рублей.

Обновить автопарк эта сумма не позволит. Но даст возможность поработать летом. В жаркий период расходов меньше: убирают смёт с дороги, поливают улицы, ставят знаки и делают новую разметку. При этом разметку наносят краской, а не более долговечным термопластиком.

С жалобами на отсутствие знаков, поломку светофоров, ямы на дорогах или отсутствие разметки стоит обращаться в диспетчерскую службу центра управления городскими дорогами по телефонам: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00) или на мобильный круглосуточный телефон: 8-960-721-49-49.