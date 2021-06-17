Цены на овощи во Владимире подскочили вдвое

Во Владимире резко выросли цены на овощи. Свекла за месяц подорожала в три раза. В сетевых магазинах она сейчас стоит 140 рублей за килограмм, на ярмарках и рынках — от 100 до 150 рублей. Продавцы в один голос уверяют, что свекла свежая, только что с грядки. Правда, регион у каждого свой. Кто говорит, что вёз с Кубани, а кто-то называет Владимирскую область. У нас свёклу выращивают несколько хозяйств — в теплицах ящичным способом. Но вряд ли они способны удовлетворить спрос всего населения. В магазинах, кстати, в качестве страны-производителя указывает Азербайджан.

Индекс борща

— Я свеклу давно на огороде не выращиваю. Смысл на 4-х сотках занимать грядки, когда её в магазине за копейки можно купить? Лучше под огурчики, помидорчики и клубнику. Но на днях была очень удивлена ценами — 170 рублей за килограмм свёклы. Я тогда без борща обойдусь, щи поем, — возмущается жительница Владимира Татьяна Сергеевна.

В октябре 2020 года свекла продавалась по 20-25 рублей.

Владимирстат ведет еженедельный мониторинг цен на продукты. С недавнего времени свёклу перестали указывать в таблице. Но даже и на морковь с картофелем там средние цены такие, какие в магазинах не увидишь.

Морковь, по официальным данным, продается в магазинах Владимира за 62 рубля. По факту у сетевиков — 140 рублей, на ярмарках — 120. Средняя цена картофеля, по версии экспертов Владимирстата — 55 рублей. В реальности свежий — вдвое дороже.

Золотая картошка

— Берите картошку. Свежая. Смотрите, какая кожица тонкая. Только собрали. Суздальская. 100 рублей за кг. А это прошлогодняя, по 20, — зазывает продавец на рынке на Батурина.

На прошлогоднюю сморщенную и с длинными ростками бульбу без слёз не взглянешь. За бесплатно не возьмешь. А на свежую только дивиться остается. Когда успела такая огромная в Ополье народиться? Не иначе как в теплицах или инкубаторах. Такую картошку даже по осени в продаже не встретить. Белая, крупная!

В прошлом году многие фермеры во Владимирской области сетовали, что урожай картофеля скудный. Поэтому и цены тогда выросли. Продавали по 20 рублей, а в хорошие годы она стоила 15-16.

Представитель картофельного союза пояснил «Российской газете», что серьезно подскочили оптовые цены на овощи. Сроки хранения отечественных овощей вышли, на прилавках сейчас только импорт. И в порт Новороссийска новая партия пришла намного дороже.

Лук и капуста

Лук и капуста тоже прибавляют в цене, но не так резко, как другие овощи. В продаже имеется как свежий, так и прошлогодний урожай. И то, и другое можно купить за 40 рублей за килограмм.

Владимирцев радуют только тепличные овощи. Цены на них с каждой неделей снижаются. Огурцы сейчас — от 46, томаты — от 75 за килограмм. Для сравнения, свежие суздальские (якобы) пупырчатые на ярмарках стоят от 120 рублей, а бакинские мясистые помидоры — от 200 рублей за тот же вес.