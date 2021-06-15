Центральный парк Владимира начинался с… ВДНХ

«В павильонах «Радио и приборостроение», «Цветные металлы и электротехника», «Химия», «Стройматериалы», «Стекло», «Местная и кооперативная промышленность», «Текстиль», «Пищевая промышленность» представлено большое количество образцов точных приборов, радио- и телевизионной аппаратуры, проката цветных металлов, кабеля, технического стекла и сортовой посуды, обуви, ситцев, штапельных, шелковых и льняных тканей, кондитерских, колбасных и других изделий». Эти строчки не из путеводителя по ВДНХ в столице нашей родине. Это цитата из книги «Владимир и его окрестности», изданной в 1959 году. Именно с ВДНХ Владимирской области начался Центральный парк на улице Мира.

Всенародная стройка

Вопрос о строительстве Владимирской ВДНХ на месте Козьего поля решался на бюро Владимирского обкома КПСС и исполкома облсовета 25 октября 1956 года. Главным архитектором проекта стал Владимир Аврутский, а оформляла зелеными насаждениями зоны павильонов и отдыха только что прибывшая на работу во Владимир молодой ландшафтный архитектор В. Вьюгина. Под площадь выставки было отведено 16 га, на которых по проекту должны были быть возведены 17 выставочных павильонов.

Сооружение павильонов и устройство территории началось в конце июня 1957 года и велись методом народной стройки — трудящимися всех районов области. Принимали участие все строительные организации, заводы, фабрики. Каждому городу было поручено строительство отдельных участков выставки. Кольчугинцы, например, построили и оборудовали павильон цветных металлов, рабочие Гусь-Хрустального — павильон стекла, ковровцы — машиностроительный павильон, собинцы — текстильный.

Облместпром вместе с облпромсоветом соорудили павильон местной и кооперативной промышленности. Павильон лесного хозяйства — дело рук коллектива областного управления лесного хозяйства. Задачей стройтреста № 94 и треста «Владимирстрой» было сооружение главного павильона, павильона строительства и стройматериалов, павильона городского хозяйства и механизации сельского хозяйства, животноводческих построек.

Окончив смену на предприятиях, на стройку приходили тысячи рабочих и служащих, которые охотно брались за любое дело.

Большая заслуга принадлежит комсомолу и молодежи города Владимира, а также школьникам. Они хорошо помогли в строительстве, благоустройстве. Молодежь высаживала деревья, рыла котлованы, ямы и убирала территорию. На выставке был заложен фруктовый сад, высажены сотни деревьев и кустарников. Заслуживает по хвалы за активное участие в благоустройстве, озеленении территории выставки коллектив учащихся сельскохозяйственного техникума.

От сезонного к круглогодичному

За 4 месяца на территории выставки, занимающей 16 гектаров, было построено 12 павильонов. Среди них — главный павильон, павильоны машиностроения, радио- и приборостроения, строительства и стройматериалов, электротехники и цветных металлов, текстиля, стекла, местной и кооперативной промышленности: животноводческие помещения — коровник, свинарник, овчарник, конюшня, птичник.

В течение года покрыли асфальтом 36 тыс. кВ. м дорожек и высадили сотни декоративных деревьев и кустарников. Парк был распланирован так, что аллеи расходились лучами, и каждая состояла из одной породы деревьев — берез, лип, лиственниц. Кроме них, в парке были высажены редкие породы деревьев и кустарников: маньчжурский орех, амурский бархат, ясень, бересклет.

Для освещения установлено сто опор. Выставка радиофицирована, оборудована телефонами. Посетителям созданы все удобства. Построена столовая на пятьсот мест, различные киоски и ларьки. Были уголки, где люди могли отдохнуть, почитать газеты, журналы. Новый троллейбусный маршрут № 3 связал ВДНХ с центром города и районом химзавода.

27 октября 1957 года в 12 часов дня состоялось торжественное открытие первой в области Выставки достижений народного хозяйства.

Но работала она только в летнее время — с мая по октябрь. На все остальные месяцы павильоны закрывались. Естественно, это было не слишком удобно в плане экономики — из-за практически полного простоя такой огромной площади столь длительный промежуток времени. Поэтому 21 мая 1959 года было принято постановление бюро Владимирского областного комитета КПСС и исполкома областного Совета депутатов трудящихся об организации на базе областной выставки достижений народного хозяйства городского парка культуры и отдыха.

Руководствуясь этим постановлением, исполком городского Совета депутатов трудящихся на своем заседании 11 июня 1959 года принял решение «Об организации городского парка в г. Владимире на территории выставки достижений народного хозяйства». Выставка со всеми зданиями, сооружениями, материальными и денежными средствами по балансу на 1 мая принималась городом «для использования ее в качестве парка отдыха трудящихся. Тем же решением парку было присвоено наименование «Парк им. 850-летия г. Владимира».

Быстрое переформатирование

Потребность в парке в этой части города была очевидна: в 40-е годы там поблизости заработал тракторный завод, в 50-е годы – ВЭМЗ и «Электроприбор». А это скопления тысяч рабочих и их семей. Строилось много жилья в близлежащих микрорайонах. Так что дореволюционных парков в центре города явно стало не хватать.

Директору парка предписывалось в самый короткий срок представить план эксплуатации павильонов выставки. Предлагалось на арендных началах использовать их для проведения мероприятий Совнархозом, областным управлением сельского хозяйства и другими областными организациями и ведомствами по пропаганде передового опыта в промышленности и сельском хозяйстве. А городскому отделу культуры предлагалось разработать план культурно-массовых мероприятий парка на сезон 1959 года. С самого начала предполагалось открыть летний кинотеатр, на открытых площадках устраивать выступления артистов эстрады, организовать кружки художественной самодеятельности, продумать другие формы организации отдыха трудящихся.

Решением горисполкома всем отделам, причастным к организации парка, были даны соответствующие задания. Городской отдел торговли должен был развернуть сеть киосков и ларьков, торговлю с лотков, открыть летний ресторан. Начальнику пожарной охраны предписывалось обеспечить противопожарный надзор, а руководство коммунальным хозяйством должно было побелить поребрики, покрасить металлические опоры, установить прожекторы, заменить, где необходимо, электролампочки. На работников «Зеленстроя» возлагалась задача украшения парка цветниками. С 11 июня в парке устанавливался постоянный милицейский пост.

Посещение выставочных павильонов оставалось платным: для взрослых — 1 рубль, для детей школьного возраста — 50 копеек.

Три своих павильона ВДНХ отдала парку. Они были переоборудованы под читальный зал, кинотеатр и павильон для игр; две большие беседки предназначались для использования в летнее время под игротеку и аттракцион «Кривые зеркала». Кроме этого, было перестроено здание животноводческого комплекса — коровник — под пневматический тир (впоследствии он стал одним из двух лучших пневматических тиров в стране) и была организована эстрада на 600 мест.

14 июня 1959 года состоялось открытие парка имени 850-летия города Владимира. На 1958 год пришлось 850-летие Владимира, основанного в 1108 году (по классической версии). Вот и парк в решили назвать в честь того впечатляющего юбилея и включить его открытие в перечень юбилейных событий. Парк стал любимым местом отдыха владимирцев. А в 2003 году название парка было официально изменено на «Центральный парк культуры и отдыха г. Владимира».