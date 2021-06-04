Центр Владимира перекроют на полдня из-за «Зеленого марафона»

5 июня во Владимире состоится большое спортивное событие «Зеленый марафон» (6+). На время проведения соревнования движение транспорта ограничат по улицам Дворянской и Большой Московской на участке от улицы Студеная Гора до улицы Гагарина. Проехать нельзя будет с 07.00 до 13.30. Автомобилистам предлагают ехать в объезд по улицам Студеная Гора, Дзержинского, Октябрьскому проспекту, Лыбедской магистрали и улицам Гагарина, Луначарского, Мира, Горького.

Изменит маршруты и общественный транспорт, следующий по улицам Дворянской и Большой Московской.

Троллейбусные маршруты

№ 1 — ул. Фатьянова — ул. В. Дуброва — пр-кт Ленина — пр-кт Строителей — ул. Горького — ул. Мира — ул. Добросельская — театр «Разгуляй».

№ 2 и 8 — на время проведения спортивного мероприятия работать не будут.

№ 5 — ул. Фатьянова — ул. В. Дуброва — пр-кт Ленина — пр-кт Строителей — ул. Мира — ул. Усти на Лабе — Вокзальная площадь.

№ 7 — пр-кт Ленина — пр-кт Строителей — ул. Горького — ул. Мира — ВЭМЗ.

Автобусные маршруты

№ 1С — ул. Элеваторная — ул. В. Дуброва — пр-кт Ленина — ул. Студеная Гора — Октябрьский пр-кт — Лыбедская магистраль — ул. Батурина — ул. Мира — ул. Горького — Сельцо.

№ 5 — Внешнее кольцо: ул .Казарменная — пр-кт Ленина — ул. Студеная Гора — Октябрьский пр-кт — Лыбедская магистраль — ул. Батурина — ул. Мира — ул. Горького — пр-кт Строителей — ул. Красноармейская — ул. Казарменная.

Внутреннее кольцо: без изменений.

№ 6С — ул. Левино Поле — ул. Д. Левитана — пр-кт Ленина — ул. Студеная Гора — Октябрьский пр-кт — Лыбедская магистраль — ул. Батурина.

№ 12С — мкр. Мостострой — ул. В. Дуброва — пр-кт Ленина — ул. Студеная Гора — Октябрьский пр-кт — Лыбедская магистраль — ул. Гагарина — ул. Большая Московская — ул. Большая Нижегородская — ул. Добросельская — ул. Комиссарова — ул. Безыменского — ул. Куйбышева.

№ 15 — мкр. Энергетик — пр-кт Ленина — ул. Студеная Гора — Октябрьский пр-кт — Лыбедская магистраль — ул. Гагарина — ул. Большая Московская — ул. Большая Нижегородская — ул. Добросельская — ул. Егорова — ул. Комиссарова — ул. Безыменского — гипермаркет «Глобус».

№ 17 — Юго-Западная — ул. Н. Дуброва — ул. В. Дуброва — пр-кт Ленина — ул. Студеная Гора — Октябрьский пр-кт — Лыбедская магистраль — ул. Батурина — ул. Мира — завод «Точмаш».

№ 22 — с. Мосино — с. Спасское — пр-кт Ленина — ул. Студеная Гора — Октябрьский пр-кт — Лыбедская магистраль — ул. Гагарина — ул. Большая Московская — ул. Большая Нижегородская — ул. Добросельская — Суздальский пр-кт — ул. Комиссарова — ул. Безыменского — гипермаркет «Глобус».

№ 25 — Юго-Западная — ул. Н. Дуброва — ул. В. Дуброва — пр-кт Ленина — ул. Студеная Гора — Октябрьский пр-кт — Лыбедская магистраль — ул. Гагарина — ул. Большая Московская — ул. Большая Нижегородская — ул. Добросельская — ул. Егорова — ул. Комиссарова — ул. Безыменского — ул. Куйбышева.

№ 26 — Юго-Западная — ул. Н. Дуброва — ул. В. Дуброва — пр-кт Ленина — ул. Студеная Гора — Октябрьский пр-кт — Лыбедская магистраль — ул. Гагарина — ул. Большая Московская — ул. Большая Нижегородская — ул. Добросельская — Суздальский пр-кт — ул. Комиссарова — ул. Безыменского — ул. Куйбышева.

№ 27 — Совхоз «Вышка» — ул. В. Дуброва — пр-кт Ленина — ул. Студеная Гора — Октябрьский пр-кт — Лыбедская магистраль — ул. Батурина — ул. Мира — ул. Добросельская — ул. Егорова — ул. Растопчина.

№ 28 — ул. Чайковского — пр-кт Строителей — ул. Горького — ул. Мира — ул. Усти на Лабе — ул. Большая Нижегородская — ул. Большая Московская — ул. Гагарина — Лыбедская магистраль — Октябрьский пр-кт — ул. Студеная Гора — пр-кт Ленина — ул. Чайковского (аналогично в обратном направлении).

№ 36 — ул. Офицерская — пр-кт Ленина — ул. Студеная Гора — Октябрьский пр-кт — Лыбедская магистраль — ул. Батурина.

Остальные троллейбусные и автобусные маршруты будут работать без изменений.

Для любителей и профессионалов

Участниками «Зеленого марафона» смогут стать как спортсмены-профессионалы, так и просто любители спорта. Организаторы подготовят дистанции на 4,2 и 10 км. Отдельно состоятся инклюзивные забеги, и впервые в рамках марафона пройдут соревнования по скандинавской ходьбе. Стартовый городок разместится на Театральной площади.

В прошлом году спортивное мероприятие не проводили из-за пандемии коронавируса. А в 2019 году на марафоне собрались около 2 тысяч любителей бега, а также тех, кто решил просто с пользой для себя и своей семьи провести этот выходной. Гостей мероприятия ожидает интерактивная развлекательная программа, мастер-классы и подарки. Немало развлечений приготовлено для детей.

Регистрация на забег и условия участия размещены на сайте greenmarathon.ru. Зарегистрироваться можно и в день проведения марафона. Участие в забеге бесплатное.