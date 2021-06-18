Троица накануне возможных ограничений пройдёт с размахом

Если праздник Троицы у дверей стоит – значит, пора в путь-дорогу собираться, в Суздаль отправляться! В Музее деревянного зодчества Троицкие гулянья откроет большой наборный хоровод. Гости праздника увидят традиционные русские обряды кумления и вождения колоска, смогут насладиться выступлениями известных ансамблей «Надея», «Радуница», а также музыканта-лирника Василия Евхимовича.

Для детей подготовлена обширная развлекательная программа. У дома из села Тынцы их ждут кукольные представления «Берёзкин дом» и мастер-классы по изготовлению троицкой куклы-оберега.

Ремесленники дадут мастер-классы и для взрослых: свои секреты гостям праздника приоткроют гончар, резчик по дереву, специалисты по изготовлению сувениров из бересты и щепы. Для ценителей рукоделия будет представлена выставка лоскутного шитья.

У славянских народов в праздник было принято устраивать забеги молодцев до троицкой берёзки. В Музее деревянного зодчества эта традиция будет воссоздана. Обувшись в лапти, каждый из наших гостей сможет установить свой рекорд по преодолению стометровой дистанции. Чемпионы получат призы.

В конце праздника музей-заповедник представит реконструкцию традиционного обряда «прощания с гостейкой». Все участники и гости действа в сопровождении певческих коллективов совершат шествие к реке Каменке, вода которой примет берёзку…

Музей деревянного зодчества: г. Суздаль, ул. Пушкарская, 27

19 июня с 11.00 до 15.00

Цена билета — 300-450 руб.