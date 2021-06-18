Троица накануне возможных ограничений пройдёт с размахом

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Афиша на выходные
20 июня Русская православная церковь отмечает День Святой Троицы. Его празднуют в 50-й день после Пасхи, и он всегда приходится на воскресенье. Этот двунадесятый праздник наши предки особенно почитали. Непременно посещали в этот день службу в церкви, где освящали березовые веточки. Приносили их домой и украшали ими образа. Пекли пироги, накрывали праздничный стол и приглашали гостей. И обязательно устраивали массовые гулянья на свежем воздухе. Ведь лето же на дворе!
Многое изменилось за минувшие столетия, и праздник Троицы перерос в большое событие, которое для нас уже организовывают учреждения культуры. «Призыв» собрал в этой статье всю информацию о самых ярких Троицких гуляньях во Владимирской области.
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Троицкая суббота. Праздник хороводов 0+
Если праздник Троицы у дверей стоит – значит, пора в путь-дорогу собираться, в Суздаль отправляться! В Музее деревянного зодчества Троицкие гулянья откроет большой наборный хоровод. Гости праздника увидят традиционные русские обряды кумления и вождения колоска, смогут насладиться выступлениями известных ансамблей «Надея», «Радуница», а также музыканта-лирника Василия Евхимовича.
Для детей подготовлена обширная развлекательная программа. У дома из села Тынцы их ждут кукольные представления «Берёзкин дом» и мастер-классы по изготовлению троицкой куклы-оберега.
Ремесленники дадут мастер-классы и для взрослых: свои секреты гостям праздника приоткроют гончар, резчик по дереву, специалисты по изготовлению сувениров из бересты и щепы. Для ценителей рукоделия будет представлена выставка лоскутного шитья.
У славянских народов в праздник было принято устраивать забеги молодцев до троицкой берёзки. В Музее деревянного зодчества эта традиция будет воссоздана. Обувшись в лапти, каждый из наших гостей сможет установить свой рекорд по преодолению стометровой дистанции. Чемпионы получат призы.
В конце праздника музей-заповедник представит реконструкцию традиционного обряда «прощания с гостейкой». Все участники и гости действа в сопровождении певческих коллективов совершат шествие к реке Каменке, вода которой примет берёзку…
Музей деревянного зодчества: г. Суздаль, ул. Пушкарская, 27
19 июня с 11.00 до 15.00
Цена билета — 300-450 руб.
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Праздник русской березки в парке «Дружба» 0+
Праздник начнется в 11.00 с развлекательно-познавательной программы «Троицкие забавы» с веселыми играми и рассказами о традициях и обрядах. Взрослые и дети смогут принять участие в народных русских забавах, будут водить хороводы и петь вместе с артистами. Все желающие загадают желания, завязывая яркие ленточки на ветках березы.
В 12.00 на центральной сценической площадке наших дорогих гостей ждёт большая яркая концертная программа с участием лучших артистов города.
На площадке мастеров «Уголок умельцев» гостей встретит выставка-продажа изделий народного промысла, где можно будет купить сувениры и предметы быта, а также состоится очень популярный мастер-класс по изготовлению народных кукол и оберегов. На центральной поляне расположится фотозона с резными наличниками и тантаматесками, где можно будет сделать снимки на память.
Приходите на наш праздник всей семьей! Вы получите заряд радости и хорошего настроения надолго!
Парк культуры и отдыха «Дружба»: г. Владимир, ул. Верхняя Дуброва, 22д
20 июня в 11.00
Вход свободный
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Троицын день в Маринино 0+
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Троицын день в «Усадьбе двух генералов» 0+
Музейный комплекс приглашает посетить массовый праздник. В его программе: театрализованная фольклорная программа, хороводы и игры в усадебном парке; костюмированные экскурсии в музее, «Крепости-остроге князей Пожарских», на «Барской пасеке». Вы сможете посетить праздничный молебен в Воскресенском храме, мастер-классы умельцев из Ковровского и Вязниковского районов, а также выставку-ярмарку изделий народных мастеров Савинского района Ивановской области.
На празднике вас ждут древо исполнения желаний, игровая поляна, «обжорные» ряды. аттракционы «Веселая корова» и «Гигантские шаги», шоу мыльных пузырей. Вы сможете сделать фото в исторических костюмах, поучаствовать в беспроигрышной лотерее и покататься на лошадях.
«Усадьба двух генералов»: Ковровский район, с. Павловское, ул. Школьная, 2
20 июня с 12.00 до 15.00
Цена билетов: взрослый – 250 руб.; детский – 100 руб. (дети до 7 лет – бесплатно!)
Принимаются заявки на бесплатную (!) доставку из г. Коврова по тел. (49232) 7-86-42; 8-915-768-27-10, e-mail: melmuz
Подготовила Татьяна Лысова
Заглавное фото: vladmuseum.ru