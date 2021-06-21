Трое детей утонули за минувшие три дня

Сразу трое детей утонули во Владимирской области за минувшую пятницу и жаркие выходные дни. Подробностей трагедий очень мало. По сообщению телеканала «Вариант», 13-летний мальчик 18 июня погиб на озере Семязино в областном центре. Публикуются снимки с места инцидента. Что привело к гибели ребенка, не сообщается. Еще два трагических случая на воде произошли в Муромском районе. По информации издания «Муром 24», утонули дети семи и семнадцати лет. Один мальчик — на реке Ушна, другой на озере Песчаное.

Трое детей погибли на воде за выходные дни.

— Гибель произошла, в первую очередь, из-за того, что купание осуществлялось в необорудованных для этого местах. В реке Ушна песчаное дно, но там есть ямы. И ребенок погиб, потому что было быстрое течение — он провалился в одну из таких ям. Что касается гибели 17-летнего юноши, то причина также в том, что данное место не оборудовано для купания, имеется обильная растительность, — приводят слова руководителя инспекторского отделения № 1 «Центр ГИМС Главного Управления МЧС России по Владимирской области Сергея Фролова наши коллеги из «ВВ».

Трагедии на воде

В общей сложности аномально жаркие выходные унесли жизни семи жителей региона: трёх детей, четверых взрослых. Из-за установившейся знойной погоды сотни человек отправились на отдых к воде. К сожалению, игнорирование элементарных правил безопасности и рекомендаций по купанию привело к тому, что только за воскресенье в области произошло четыре несчастных случая, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

— 20 июня в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о том, что в реке Клязьме в городе Гороховце утонул мужчина 2000 года рождения. В настоящее время проводятся поиски. Установлено, что происшествие произошло в районе очистных сооружений, где не разрешено купаться. Работает местная спасательная станция, — информируют спасатели.

Еще один молодой человек — ему было девятнадцать — погиб на реке Киржач. Тело из воды достали очевидцы трагедии. Сообщается, что место, которое он выбрал для купания, не было оборудовано специальным образом.

Еще один несчастный случай зафиксирован и в областном центре.

На Старице утонул мужчина 1978 года рождения. Из воды его тело достали спасатели муниципального поисково-спасательного отряда.

В Камешковском районе трагедия произошла на Клязьме. Погиб 47-летний мужчина. В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы. На месте работают сотрудники местной администрации, полиции, аварийно-спасательного формирования Владимирской области.

Причины инцидентов

Всего с начала текущего года на воде погибли 11 человек. Большинство несчастных случаев произошли в результате злоупотребления алкоголем, снижения ответственности и несоблюдения правил безопасного поведения, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС. Что касается трагедий с детьми, они происходят из-за недостаточного контроля со стороны взрослых.

— Главное управление МЧС России убедительно просит граждан отнестись к летнему отдыху у воды с максимальной ответственностью! Не купайтесь в необорудованных местах – это может быть опасно, поскольку дно не проверено водолазами, под водой могут быть крутые обрывы. Не купайтесь в реках с сильным течением – в какой-то момент может не хватить сил. Не купайтесь в состоянии алкогольного опьянения, это смертельно опасно! — обращаются к жителям области представители МЧС.

Всего на территории Владимирской области оборудовали для купания 53 пляжа. Во Владимире официально отдохнуть можно в четырёх местах: на озере Глубоком, реках Содышке и Клязьме, а также водоеме Семязино. На всех пляжах имеется необходимая для отдыха инфраструктура: кабинки для переодевания, скамейки, грибки, песочницы, туалеты.