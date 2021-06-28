Три девочки пропали в Петушинском районе

Во Владимирской области ведутся поиски сразу троих подростков. Двум девочкам по 14 лет, еще одной – 15. Юные жительницы Петушинского района пропали 25 июня. С этого времени о подростках нет никакой информации. К поискам подключились правоохранители и волонтеры регионального поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Приметы пропавших

Милена: рост 160 см, нормального телосложения, волосы тёмно-русые, глаза серые. Была одета в чёрную толстовку, чёрные брюки и кроссовки.

Анастасия: рост 174 см, нормального телосложения, волосы тёмно-русые, глаза карие. Была одета в чёрную кофту, чёрные брюки и кроссовки.

Оксана: рост 174 см, нормального телосложения, волосы тёмно-русые, глаза серые. Была одета в чёрную толстовку, чёрные джинсы и кроссовки.

Вся оперативная информация по поиску размещена в официальной группе волонтеров «Лиза Алерт».

Куда могли направиться подростки — неизвестно, поэтому очень важна любая информация. Если вы что-то знаете о местонахождении девочек, позвоните инфоргу поиска по телефонам 8-960-720-60-24.

Также обращаться можно на телефон горячей линии 8-800-700-54-52 или 112.

Телефоны, по которым можно сообщить всю известную о девочках информацию, указывают и правоохранители.

— При появлении значимой информации просим сообщить в ОМВД России по Петушинскому району по телефонам: 8 (49243) 2-13-27, факс: 8 (49243) 2-28-47 или обратиться в дежурную часть любого территориального отдела полиции, — сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

Ориентировки пропавших девочек уже распространились в Интернете. Пользователи социальных сетей активно оставляют под постом о поиске пожелания скорейшего возвращения подростков домой.

Пропадают дети

За последнее время это уже не первый случай во Владимирской области, когда пропадают дети. Ранее волонтеры регионального поискового отряда «Лиза Алерт» опубликовали статистику по розыску пропавших людей. С начала года волонтеры вели поиски уже более 40 несовершеннолетних. Только на минувшей неделе искали 11-летнего мальчика и 15-летней девочки. Всех нашли живыми. Поисковики подчеркивают, что подростковый возраст сложный. Подростки чувствуют себя взрослыми, однако жизненного опыта не хватает, чтобы четко оценить уровень опасности.

За все время существования в отряд «Лиза Алерт» поступили заявки на поиск более 23 тысяч детей. За 2020 год — 6,5 тысячи детей. Это цифры по стране, и они огромные. Во Владимирской области в прошлом году искали 115 детей. Из них 113 вернулись домой. К сожалению, двоих детей нашли погибшими.