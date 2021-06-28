Транспортные карты «Тройка» начали использовать в Муроме и Суздале

В Муроме и Суздале на 100 городских автобусах запускают транспортные карты «Тройка». Они будут действовать по тому же принципу, что и в Москве. В столице «Тройка» — это единая транспортная карта, действующая на всех видах транспорта. Выстроена система скидок на поездки, что позволяет пассажирам экономить деньги.

И в автобус, и в музей

В Москве, кроме проезда, картами «Тройка» можно оплачивать и другие услуги, например, посещение зоопарка, планетария, музеев и т.п. В наших древних городах карту пока можно использовать лишь для оплаты разовых поездок. Но планируется адаптировать её и для получения культурных услуг.

— В Муроме и Суздале будет возможность интегрировать карту «Тройка» с туристическими объектами, что может облегчить туристам их посещение, — прокомментировал заместитель губернатора Роман Годунин.

Специально для нашей области разработана карта «Тройка» в уникальном дизайне с мотивами традиционных русских узоров. Правда, узоры эти больше напоминают хохломскую роспись. А та ближе к Костромской и Нижегородской областям.

Первый тираж муромско-суздальской карты получат участники специальной фокус-группы.

На сайте «Мосметро», где продается огромное множество карт с уникальным дизайном, муромского и суздальского вариантов ещё нет. Все карты стоят 100 рублей.

— Владимирская область популярна у туристов из разных регионов России, и скоро любой картой «Тройка» можно будет оплачивать проезд в транспорте Суздаля и Мурома. Запуск «Тройки» важен не только для путешественников, но и для жителей области. Они получат удобный инструмент для анализа маршрутной сети и быстрой реакции для повышения транспортной доступности в регионе, — сказал заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

Спорные узоры

Пока сроки работы транспортной карты «Тройка» в тестовом варианте не называются. Но власти уже обещали расширить границы её использования. Она будет действовать в Москве, Московской, Тульской и Ярославской областях, в Пермском крае, Ульяновске и Комсомольске-на-Амуре.

Урбанисты проекта «Владимир будущего» предложили подписчикам обсудить дизайн владимирской транспортной карты. Нашлось много недовольных.

— Причём здесь Владимир и костромская хохлома? У нас есть своя, владимирская роспись, которой присущи уникальные отличия. Это тот же растительный орнамент, но на пустом, неокрашенном фоне. Остаётся естественный цвет светлого дерева. Можно было взять не чужую хохлому, а сюжеты мстёрской вышивки и лаковой миниатюры, — возмущается Ольга Дмитриева.

Облик карты разрабатывали столичные дизайнеры. Владимирцев к работе не привлекали.

Подписчица «Владимира будущего» привела довольно убедительные аргументы, предложив оценить по фотографиям достоинства местной росписи. Также другие участники дискуссии предложили использовать гербы городов, в том числе и владимирского льва.

Вторая попытка

Транспортные карты в регионе запускают не впервые. Во Владимире два года назад зашла нижегородская компания «Ситикард». Она тоже выпустила карты. Работают два варианта: для оплаты разовых поездок (за 22-24 рубля) и для покупки ежемесячного единого проездного (за 1500 рублей).

Системы скидок на поездки и оплаты дополнительных услуг за это время так и не ввели, хотя много об этом говорили и обещали. Но сейчас у владимирских властей одна задача — хотя бы сохранить транспортные карты.

Дело в том, что перевозчик «АДМ» отказывается от их работы на своих оставшихся маршрутах № 26 и 28. Пока у мэрии нет вариантов замены этой транспортной компании на данных маршрутах. Дай бог справиться с другими: ситуация с общественными перевозками во Владимире ниже всякой критики. А некогда могучий «АДМ» теперь как бельмо на глазу у администрации города. С другими перевозчиками, в том числе пришедшими на смену «АДМ» по другим маршрутам, мэрии удалось договориться.