«Toyota» сбила коляску с полуторагодовалым ребёнком

В микрорайоне Лунёво областного центра «Toyota» наехала на детскую коляску, где находился полуторагодовалый малыш. За рулём машины находился 52-летний водитель. Родители были на месте происшествия. Сразу вызвали «скорую». Ребёнка госпитализировали. Такую предварительную информацию предоставили в пресс-службе УМВД России по Владимирской области.

— Родители с коляской шли по краю проезжей части. Это не является нарушением правил. Ребёнок после ДТП направлен на обследование в областную детскую клиническую больницу. Последствия могли быть и более страшными. Водитель едва не сбил другого ребенка, — пояснили сотрудники пресс-службы.

Говорят очевидцы

В социальных сетях очевидцы происшествия рассказывают, что водитель иномарки был пьян. Не смог даже объяснить, как допустил наезд.

Сотрудники полиции проводят проверку и выясняют все обстоятельства произошедшего.

За 5 месяцев этого года во Владимирской области произошло 70 аварий с участием детей. Рост такого рода происшествий по сравнению с прошлым годом — 9,4%. В результате 1 ребенок погиб и 76 были травмированы. В 26 случаях дети выступали в роли пешеходов, в 34 — пассажирами.

Также ранены 4 юных велосипедиста и 6 несовершеннолетних мотоциклистов.

Ранее резонансное ДТП с детской коляской произошло в 2018 году. Женщина-водитель «Chevrolet» сбила насмерть годовалого малыша в коттеджном поселке «Ладога». Ребёнок вылез из детской коляски, находившейся на придомовой территории. Следователи установили, что во время ДТП женщина разговаривала по мобильному телефону. По приговору суда она получила наказание в виде 2-х лет лишения свободы условно.

Меры профилактики

Сейчас сотрудники ГИБДД проводят профилактические встречи и викторины с детьми, которые посещают школьные и загородные лагеря отдыха. Но необходимо также чаще устраивать и рейды для автомобилистов на дорогах.

Раньше в летнее время в пятницу и выходные патрули дежурили на выездах из городов, в отдаленных микрорайонах и селах. Ловили пьяных и не пристёгнутых ремнями безопасности, проводили разъяснительные беседы и напоминали правила дорожного движения. Особенно тех пунктов, что касаются предоставления преимущества движению пешеходов.