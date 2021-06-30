Тарифы на жилищно-коммунальные услуги вырастут с июля

С 1 июля во Владимирской области изменятся тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Рост всех видов коммунальных ресурсов укладывается в лимит, утверждённый для нашего региона Правительством РФ, — 5,4%.

Средние платежи на электричество вырастут на 5%, на газ — на 3%, тепло — 2,9%, воду — 3,1%, канализацию — на 1,9%.

В отдельных муниципальных образованиях тарифы могут быть выше регионального лимита за счёт выполнения инвестиционных программ или больших объёмов реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры. А где-то меньше или без изменений.

В этом году, можно сказать, повезло жителям Владимира. Везение их в том, что сохранятся тарифы на тепловую энергию и на обращение с твердыми коммунальными отходами.

Сколько платить за газ

Самым последним рассчитали тариф на газ для населения Владимирской области. Задержка произошла из-за позднего утверждения оптовых цен на «голубое топливо». С ними определились в начале июня. После чего местные поставщики приступили к своим расчетам.

«Газпром Межрегионгаз Владимир» обратился в департамент регулирования цен и тарифов администрации области с предложением поднять тарифы для населения на 9%. Но эксперты департамента, изучив все документы, умерили эти аппетиты.

С 1 июля 2021 года за газ будем платить (руб./куб. м с учетом НДС):

— на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) — 7,93 рубля (+3%);

— на приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) — 7,63 рубля (+2%);

— на отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) — 5,64 рубля (+5,2%).

Субсидии на услуги

По данным департамента регулирования цен и тарифов, 1,3 миллиона (то есть подавляющее большинство) жителей Владимирской области увидят в квитанциях рост тарифов в размере менее 5,4%.

В 16 муниципальных образованиях точечно по группам населения рост некоторых тарифов будет выше среднеобластного.

Органам местного самоуправления, где произойдёт такой рост, перечислили субсидии (совокупно — 18,7 миллиона рублей). Власти должны скорректировать платежи населения с тем, чтобы уравнять своих земляков в правах с остальными жителями.

Также в департаменте регулирования цен и тарифов уточнили, что для граждан, у которых расходы на жилищно-коммунальные услуги превышают 22% от совокупного дохода семьи (а для одиноко проживающих пенсионеров — 18%), предусмотрены субсидии.

Субсидии оформляют через многофункциональные центры и собесы. Почти 49 тысяч семей области получают сейчас такие выплаты. Средней размер — 2178 рублей ежемесячно, сообщил Владимирстат.