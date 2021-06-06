Светофор на Веризино хотят перенести

Во Владимире на федеральной трассе М-7 планируют перенести светофор у поворота на микрорайон Веризино. Администрация города Владимира совместно с ФКУ «Упрдор Москва — Нижний Новгород» обсуждают эту идею с точки зрения технических возможностей и правил безопасности. Светофор думают поставить на выезде на трассу с улицы Гастелло, где и планировали изначально.

Ещё на первом этапе капремонта 11-километрового участка на «Пекинке» городские власти и федеральные дорожники просчитывали такой вариант. И вроде больших препятствий не было. Но чиновники не смогли договориться с тогдашним руководителем Упрдора. В итоге развязку сделали урезанной. Со стороны Веризино обустроили выезд и поворот направо. Работы обошлись бюджету в 40 миллионов рублей.

Новый раунд переговоров

Месяц назад в ФКУ «Упрдор Москва — Нижний Новгород» сменился начальник. Должность руководителя занял Сергей Карпов. С ним мэрия города Владимира решила обсудить тему поворота заново.

— Ждём решения по возможному переносу. Идёт просчёт по параметрам безопасности. Развязку планируем. Если все сложится, то проект сделаем в этом году, — сообщил нам глава города Андрей Шохин.

В микрорайоне Веризино живут свыше 10 тысяч человек.

Для жителей Запекинья вопрос транспортной и дорожной доступности очень актуальный. Схема движения на перекрёстке с трассой менялась многократно. Убирали и возвращали светофор, левые повороты, остановки общественного транспорта. Автомобилисты нервничали.

В итоге сошлись на нынешнем варианте, когда для проезда в Веризино со стороны Горького транспорт заезжает на дорогу-дублёр у НИКТИДа. Схема неидеальная, но хотя бы нет опасных левых поворотов.

Другие дороги

Остаётся нерешенным вопрос по остановкам. Площадок в районе перекрёстка нет. Люди стоят на обочинах и грунтовых отводах трассы. По правилам, останавливаться автобусы должны на дублёрах, но не всегда соблюдают правила, по привычке притормаживая на трассе.

В мэрии хотят построить дублёр с противоположной стороны от Веризино. Обсуждение проекта планировки территории проводилось минувшей зимой. Между НИКТИДом и дорогой на Гастелло есть небольшой овраг. Его нужно засыпать, заасфальтировать, и будет дублер. Он соединит Тракторную, Гастелло и Горького в обход «Пекинки».

Такой план озвучил глава города Андрей Шохин на встрече с начальником Упрдора Сергеем Карповым. Это выгодно обеим сторонам. Город обеспечит безопасность жителей кварталов за «Пекинкой», а дорожники освободят трассу для транзитного транспорта.

Решили вопрос и по пешеходному мосту между Веризино и Горького, который обрушился прошедшей весной. Сейчас проход по нему закрыт. Все жители следуют по краю федеральной трассы, который огородили бетонными блоками и забором. Андрей Шохин пообещал, что ремонт выполнят в этом году.