Суздаль снова соберёт талантливых детей в школу «Новые имена»

Сегодня, 21 июня, в Суздале открываются «Новые имена». Это Международная Летняя творческая школа для детей. Она начнёт действовать в 29-й раз. В этом году ожидаются мастер-классы известного художника Евгения Ладыгина, творческие встречи с профессором Московской государственной консерватории им. Чайковского, заслуженной артисткой России Ниной Коган и профессором Александром Струковым. А на концерте выступят самые яркие юные таланты уходящего концертного сезона — стипендиаты Фонда «Новые имена».

— Мы с ними работаем с проектом «Новые имена» много-много лет. Владимирская область получает уникальную возможность, когда в Суздаль приезжают известные музыканты, педагоги, они проводят занятия в открытом режиме: туда можно ходить, перенимать опыт. Это совершенно особенная для нас история, которая просто является подарком для нашего региона, — оценила значение школы директор департамента культуры Алиса Бирюкова.

За эти годы в Школе побывало почти 10 тысяч юных музыкантов, художников, поэтов и танцоров из десятков регионов России.

Участников большого творческого фестиваля в рамках «Новых имён» ждут незабываемые концерты педагогов школы.

22 июня в 19.30 в Александровском зале ГТК «Суздаль» состоится концерт Марии Власовой (аккордеон) и Святослава Липса (фортепиано). Уникальная программа будет выстроена вокруг одного жанра — чаконы, прозвучат произведения композиторов, сочинявших в разное время и в самых разных стилях: от Баха до Губайдулиной.

23 июня в 19.30 в Концертном зале комплекса пройдёт сборный концерт педагогов Летней Школы. В программе − сочинения разных эпох, жанров и стилей. Выступят Семён Шмельков (баян), Людмила Кружкова (виолончель), Ольга Галочкина (виолончель), Ольга Ивушейкова (флейта), Владимир Кознов (саксофон), Эльмар Гасанов (фортепиано) и Михаил Готсдинер (скрипка).

24 июня в 15.00 состоится концерт победителей I Конкурса стипендиатов «Новых имен» в исторических интерьерах Крестовой палаты Суздальского Кремля. Вечером этого же дня в 19:30 в Лофте ГТК «Суздаль» гостей фестиваля ждёт выступление Дмитрия Илларионова (гитара) и Николая Сивчука (баян).

Кроме того, в Лофте ГТК «Суздаль» будут проходить концерты отделений баяна и аккордеона, духовых инструментов, домры и гитары, струнных инструментов, фортепианного отделения, камерного ансамбля и хорового класса.

Завершающий день в первой смене — 1 июля. В Киноконцертном зале комплекса пройдёт традиционный концерт-закрытие.

На 4 июля намечено открытие второй смены Летней творческой школы.

Международная летняя творческая школа «Новые имена» собирает в Суздале талантливых детей со всех уголков нашей страны. В программе школы, кроме пленэров для юных художников, предусмотрены мастер-классы и хоровые классы для музыкантов, лекции, индивидуальные консультации, творческие встречи, экскурсии и осмотр достопримечательностей Суздаля.

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