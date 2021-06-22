Сунгирь откроется в Палатах

Выставка «Сунгирь. Человек и природа» откроется в пятницу, 25 июня, в Палатах. Она посвящена 65-летию начала археологических исследований на месте всемирно известной палеолитической стоянки. Посетители увидят более 1900 предметов археологических коллекций из прежних раскопок. И узнают данные новейших исследований генетики и палеогеографии.

Раскопки на Сунгире проводились с 1959-го по 1975 год.

— Выставка — одно из главных событий музейного года, — подчеркнул гендиректор ВСМЗ Сергей Рыбаков. — Сунгирь — это супербренд Владимирского края, и сейчас первый раз в таком количестве экспонируются предметы с проводившихся там раскопок. Среди них знаменитая сунгирская лошадка, элементы оружия и орудий, резные диски. Многие предметы представлены впервые.

Плоды реставрации

Выставка формировалась не только из сунгирских находок, находившихся в фондах музея. Но и из предметов, прошедших реставрацию во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре им. И.Э. Грабаря.

— К предметам из Сунгиря допускаются только реставраторы высшей квалификационной категории, работающие с резной костью. Такие специалисты есть только в Москве, в центре И.Э. Грабаря. Реставрация сунгирских находок продолжалась несколько лет, — пояснил зам. гендиректора по научной работе Олег Гуреев.

Основная цель выставки — дать комплексное представление о важнейшем памятнике верхнего палеолита. Посетители смогут познакомиться с историей открытия и исследования стоянки. Узнать о природно-климатических условиях жизни в палеолите. О внешнем облике и занятиях древних сунгирцев. О материальной и духовной культуре обитателей стоянки. А ещё выставка покажет богатый погребальный инвентарь палеолитического захоронения.

Открытая тема

Экспозиция, посвящённая Сунгирю, во Владимиро-Суздальском заповеднике будет постоянной, заверил Сергей Рыбаков. Что касается строительства какого-либо музейного объекта непосредственно на месте самой стоянки — то это вопрос дискуссионный, сказал руководитель. Надо понимать, что таких планов — даже долгосрочных — у ВСМЗ нет.

— У нас в стране отсутствует сколь-нибудь серьёзная практика музеификации археологических памятников. Здесь много вопросов: как их музеифицировать и что является результатом этой музеификации. Место раскопок — это поляна, где раскопки уже проведены и откуда взята большая часть артефактов, интересующих учёных. В этом плане больший интерес представляют древние городища, валы, курганы, то есть какие-то вещи, выраженные на местности. А вот стоит ли делать выставку или павильон на месте палеолитических или неолитических стоянок — это тема для обсуждений, — пояснил свою позицию гендиректор ВСМЗ.

На открытие выставки в пятницу ожидается приезд видных учёных. Имён и фамилий пока не называют. Но понятно, что это будут специалисты из области археологии, истории, палеонтологии. Потому они с особым интересом посмотрят часть экспозиции, посвящённой первому исследователю Сунгиря Отто Бадеру.

Там будут выписки из дневников учёного, часть его личной переписки. А ещё внук Отто Бадера — Андрей Бадер передал музею из семейного архива слайды, которые его знаменитый дедушка снимал на месте раскопок в 1960-1970 годы. И их также можно будет увидеть впервые.

Справка. Верхнепалеолитическую стоянку Сунгирь нашли во время строительства кирпичного завода в 1955 году. Тогда на окраине Владимира разрабатывался глиняный карьер. Экскаваторщик заметил в земле необычные кости. Они принадлежали мамонту. Разработку карьера прекратили. На место прибыли учёные кафедры археологии исторического факультета МГУ под руководством профессора Отто Бадера. Они выявили следы древней стоянки. Наши далекие предки жили здесь более 30 тысяч лет назад.

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