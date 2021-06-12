Суд жильцов аварийного дома с мэрией остановили при счёте 0:0

Тяжба по аварийному дому № 4 на улице Разина получила неожиданный поворот. Жители двухэтажки вместе с прокуратурой пытались заставить администрацию Владимира расселить дом в нынешнем году. Именно такой срок фигурировал в прежних документах мэрии, но потом чиновники указали новую дату — 2023-й. Истцы требовали признать незаконным перенос сроков. Однако суд их требование не удовлетворил.

Решение суда было обусловлено одним ловким ходом владимирской администрации. Незадолго до судебного заседания мэрия отменила постановление главы города о переносе срока расселения злополучного дома. Таким образом, предмет иска — спорный документ — просто-напросто утратил силу, перестал существовать. По сути, рассматривать в суде стало нечего.

Другое дело, что тогда, получается, в силе сроки, фигурирующие в более ранних документах. А именно: жильцов обязаны расселить до 1 марта 2021 года, а снести дом — до 1 июня 2021 года. В реальности же ничего этого нет.

Прокуратура настроена продолжить борьбу за права жителей дома. Требования искового заявления будут уточнены, пояснили в надзорном органе. После чего прокуратура вместе с жителями продолжат судебную тяжбу с администрацией. Произойдёт это, предположительно, 27 июля.

Представитель прокуратуры города Владимира:

Уважаемый суд, уважаемые участники процесса, прокуратура настаивает на требовании об обязании города принять меры по немедленному расселению жителей аварийного дома №4 по улице Разина.

Дом рассыпается

В аварийном доме проживают 45 человек. Некоторые там просто прописаны. Им пришлось съехать, потому что находиться в квартирах небезопасно. Татьяна Андреева с мужем уехала к родственникам. В квартиру наведывается раз в неделю — проверить состояние. По её словам, оно ухудшается на глазах.

— Видите, даже дверь входная не закрывается. С зимы трещин на стенах и потолке стало больше. Доски на полу поднимаются по периметру, потому что стены проседают, выдавливают пол по частям. Унитаз с бачком упали в угол. Ни ванной, ни унитазом пользоваться нельзя, — рассказывает Татьяна Андреева.

Двухэтажный деревянный дом построен в 1974-ом. Признан аварийным в 2014 году

Семья Татьяны добилась ограничения подачи газа и света в квартиру, но ежемесячный платеж за коммуналку всё равно не меньше 4 тысяч рублей. Зимой ещё больше.

А вот другая семья. Галина Ромашкова с супругом живет в одной более-менее пригодной комнате. Другую закрыли, убрав из нее мебель, чтобы та не провалилась на первый этаж. Пол и стены — в трещинах, местами вспучились. Дети уже переехали на съёмные квартиры, старшие Ромашковы упорно ждут расселения.

Маневренный фонд

Невооруженным глазом видно плачевное состояние квартир. Кажется — подует ветер, и дом сложится. Частично наблюдения подтвердили и специалисты, сделавшие две экспертизы. Выводы: сильный ветер или снегопад могут привести к катастрофе.

Как только начался суд, мэрия активно ищет маневренный фонд для аварийцев. Правда, переехать туда предложили пока только одной жительнице. Но ни адреса, ни площади предполагаемого жилья не сказали.

Галина Ромашкова, жительница аварийного дома:

Маневренный фонд начали предлагать только тогда, когда мы в суд обратились.

И то только мне, так как я везде писала обращения. А шесть лет ничего не предлагали.

Нам говорили: ждите своей очереди. Мы и ждали. Но нас оставили с носом.

И теперь требуем расселить в кратчайшие сроки.

Жители опасаются перебираться в маневренный фонд. Согласишься, переедешь, и про тебя вообще забудут. Впрочем, пока и предложений нет. У мэрии свободных квартир мало, а на Разина — 45 человек!

Варианты расселения

Накануне судебного заседания всех жителей аварийного дома на Разина, 4 позвали в управление ЖКХ. Разъяснили им механизм возможного переселения. Тот отработан годами на многих других подобных объектах.

Жильцам сказали, что в июле администрация выйдет на торги. Определит подрядчика, который сделает независимую оценку — сколько стоит квадратный метр жилья и земли по Разина, 4.

— Если жилые помещения в собственности, то выкупаем по оценке. Если стороны подписывают соглашение, то в январе начинаем с собственниками рассчитываться. Если жилые помещения в найме, то мы должны через конкурс купить на рынке другие квартиры по тому же метражу. Все процедуры проводятся через торги. Если на них никто не заявился, организуем новые и так до положительного результата, — сообщил зам. начальника управления ЖКХ Михаил Поваров на встрече с жителями.

В доме на Разина 8 помещений находятся в собственности, 6 — в социальном найме.

Собственникам жилья дадут компенсацию, исходя из оценки экспертов. Она, как правило, ниже той, что ожидают получить сами жильцы. На эти деньги квартиру в новостройке или на вторичном рынке семьи купить не смогут. Нужно будет привлекать заёмные или собственные средства.

А нанимателям придётся ждать, пока найдется застройщик, готовый продать квартиру с отделкой и сантехникой по социальной цене — 37 тысяч рублей за «квадрат». Такие цены встречались только на этапе строительства, да и то пару лет назад.

По самым оптимистичным оценкам чиновников, срок расселения придётся на зиму 2022 года. Впрочем, прокуратура и сами жильцы через суд продолжат добиваться немедленного расселения. 27 июля, на следующем заседании Октябрьского районного суда города Владимира, будет ясно, о каких датах идет речь.