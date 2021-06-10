Суд обязал мэрию сделать дороги для садоводов СНТ «Сунгирь»

Дачники СНТ «Сунгирь» добились ремонта дорог к своим садовым участкам. На сторону горожан встал суд и обязал мэрию отремонтировать подъезды. С исковым заявлением обратилась жительница областного центра. Она потребовала признать незаконным бездействие мэрии и управления жилищно-коммунального хозяйства. Ремонтировать дорогу никто не спешил. Между тем собственники участков уже давно жаловались на ее ужасное состояние. Проехать по этой дороге можно только в сухую погоду, сообщает пресс-служба областного суда.

Просьбы дачников долгое время игнорировали.

Судебный процесс

Представитель ответчика в судебном заседании просила в иске отказать, указав, что дороги находятся на балансе муниципального казённого учреждения (МКУ) «Благоустройство», а содержит и ремонтирует их МКУ «Центр управления городскими дорогами».

Однако суд поддержал дачников, подчеркнув, что поддерживать в надлежащем состоянии дороги местного значения – обязанность городских властей.

Ответчик пытался оспорить решение во Владимирском областном суде, однако в удовлетворении апелляционной жалобы было отказано.

— Судебная коллегия по административным делам Владимирского областного суда, признав решение Октябрьского районного суда г. Владимира законным и обоснованным, оставила судебный акт без изменения, апелляционную жалобу администрации города Владимира – без удовлетворения, — говорится на сайте суда.

Что отремонтируют?

Теперь дачники ждут ремонта дорог. Обустроены должны быть следующие подъезды:

— от дома № 240 по улице Добросельской до СНТ «Сунгирь-3». Протяженность 935 метров;

— от СНТ «Сунгирь-3» до СНТ «Сунгирь-2». Протяженность 420 метров;

— от СНТ «Сунгирь-3» до СНТ «Сунгирь». Протяженностью 179 метров.

Всего приведут в порядок более 1,5 километра дорожного покрытия.

Ранее «Призыв» рассказывал, что жители деревень Злобино, Вилки, Аббакумово, Шепелево и Никулино также требуют отремонтировать дорогу. Это присоединённые к Владимиру территории. К Аббакумово и Вилки вообще ведёт грунтовая дорога. Когда её размывает, людям приходится идти пешком.

К проблеме жителей Злобино и Аббакумово подключились эксперты общественной организации «Народный контроль». Писали обращения в администрацию города, встречались с руководителями управления ЖКХ, Центра управления городскими дорогами. Пока без видимого результата.

А вот жители сел Ославское и Новое дождались. Спустя два года они наконец-то получили отремонтированную дорогу, соединяющую населенные пункты. На радостях местные даже взялись за гармонь.