Струйки пота текут по спине: фельдшеры «скорой» изнывают от жары в СИЗах

Фельдшеры скорой помощи изнывают от рекордной жары. При температуре воздуха в 35 градусов медики вынуждены работать в непроницаемых костюмах. Они говорят, что всю смену по спине течет пот. Хочется принять душ и выпить холодной воды. Вместо этого снова и снова врачи выезжают к пациентам с подозрением на ковид в средствах индивидуальной защиты.

Тяжкая работа

Дышать в машине с красным крестом практически нечем. В салоне машин скорой помощи настоящее пекло. Об этом люди, которые не привыкли жаловаться, рассказали на своей странице в социальных сетях. В подтверждение своих слов медики сняли термометр с рекордными цифрами. На солнце воздух прогрелся до 45 градусов.

Фельдшер скорой помощи Елена Малышева говорит, что любой вызов к пациенту с подозрением на ковид в такую жару внушает ужас. Костюм, не пропускающий воздух, медики надевают на нижнее белье. Но это не спасает. И сколько времени фельдшер проведет в СИЗе, не знает никто. Если потребуется госпитализация, например, из Владимира в Муром, тогда запастись терпением надо минимум на 4 часа.

— Когда в планшете видим вызов с жалобой на высокую температуру или с подозрением на ковид, хочется выть. Мы надеваем СИЗ на нижнее белье, струйки пота текут по спине, становишься из-за этой жары неадекватно злой, — делится своими эмоциями с «Призывом» Елена Малышева. — В этот момент хочется только одно — закинуть свое тело в ледяную воду и напиться прохладной воды. Но, к сожалению, на станции скорой помощи душа нет. Обещали установить – не сделали.

Елена рассказывает, что за 9 лет, пока она работает на станции скорой помощи, кондиционер в неотложках не включали ни разу. Где-то их просто нет, а где-то они не работают, уверяет медик.

Тепловой удар

Фельдшеры говорят: чтобы понять условия работы медиков в жару, стоит надеть целлофановый пакет и выйти на палящее солнце. Искать тенек или воду при этом не надо. Лучше активно двигаться, как будто вы занимаетесь спортом. При этом голова должна быть холодной, рассудок не помутнеть.

При таком раскладе неподготовленный человек может быстро упасть в обморок. Врачи при этом не просто стоят на ногах, а спасают людей. Ведь именно от их действий зависит жизнь и здоровье пациентов. А рабочая смена — сутки.

Медики рискуют получить тепловой удар.

— В средствах индивидуальной защиты работать очень сложно. Тепловых ударов еще не было, но все возможно, — говорит фельдшер городской станции скорой помощи Василиса Коновалова.

Не добавляйте нам работы

Трудно сейчас приходится и врачам в «красной зоне». Непроницаемый костюм медики, работающие с ковид-положительными пациентами, не снимают по нескольку часов. Глотнуть воды в СИЗах тоже нельзя. Хотя очень хочется.

Хирург из Рязани Роман Симаков на личном примере продемонстрировал, что происходит с врачами, вынужденными в жару работать в средствах индивидуальной защиты. Видео, на котором с мужчины стекают ручьи пота, он выложил на своей странице в Инстаграме.

В описании к видео Роман отметил, что в «красной зоне» очень жарко во всех смыслах. Врач попросил жителей области соблюдать противоэпидемический режим и не добавлять медикам работы. Сейчас людям, спасающим жизни, по-настоящему тяжело.

Владимирские врачи разделяют мнение своего коллеги из Рязани.

Коронавирус — не шутка, заверяют медики. И относиться легкомысленно к болезни нельзя. Третья волна – хуже двух предыдущих, рассказывают специалисты. Вирус помолодел. И в инфекционных госпиталях все больше людей от 18 до 45 лет. Чтобы спасти им жизни, медики вынуждены ежедневно надевать средства индивидуальной защиты и работать, когда сложно дышать.