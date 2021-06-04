Строительство разворотных петель просчитывают на «Пекинке»

Во Владимире возобновится ремонт на «Пекинке». В 2021-2022 годах планируют продолжить установку шумозащитных экранов, надземных переходов и работы по расширению проезжей части. Об этом заявил новый начальник ФКУ «Упрдор Москва — Нижний Новгород» Сергей Карпов на первой встрече с главой города Владимира Андреем Шохиным. После трехлетнего капремонта «Пекинка» еще далека от идеала. Так считают владимирцы. И в этом с ними согласились дорожники и чиновники.

Уже начали предметно обсуждать изменение схемы движения четырех наиболее оживленных перекрестков: с Горького, Безыменского, Суздальским проспектом и Институтским городком в Юрьевце. Если удастся разместить на местности разворотные петли, то уберут светофоры с трех из четырех перекрестков.

Андрей Шохин, глава города Владимира:

Сейчас посмотрим возможность посадки петель.

Если пропускная способность уложится в нормативные рамки, то М-7 будет прорабатывать вопрос с финансированием.

Самое главное, чтобы безопасно было.

Сделаем либо бессветофорный объект, либо петли, либо двухуровневую развязку. Суздальский проспект сейчас требует особого внимания.

Капремонт 11-километрового участка «Пекинки» проводился с 2017-го по 2020 год.

Заторы в час пик

Годом ранее еще менялся мост через реку Рпень. Владимирские автомобилисты в полной мере познали пробки на федеральной трассе. Но сейчас остались только заторы в часы пик. Если вдруг столкновение или дорожные работы, то скорость потока сразу значительно падает. Кстати, существенно на движении отражаются и неровности на дорогах, которых, несмотря на длительные ремонтные работы, довольно много. Особенно на Огуречной горе, на мосту через реку Рпень, а также на выезде с «пьяной» дороги.

Перекресток на Горького расширить, увы, не удастся. Вопреки грандиозным планам, озвученным в ходе первого этапа капремонта «Пекинки». Некуда. С одной стороны высотки, с другой стороны — сады, а с третьей — газопровод, который «Газпром» не разрешил перекладывать. Но его все равно не оставят без внимания.

Сергей Карпов, начальник ФКУ «Упрдор Москва — Нижний Новгород»:

Из первоочередных работ на участке капремонта дороги будет изменена схема светофоров.

Будет проведена оптимизация работы светофорных объектов, чтобы увеличить пропускную способность как М-7, так и выезд внутреннего трафика Владимира.

Основной плюс умных светофоров — это возможность их регулировать. На этом перекрестке требует корректировки. Владимир не имеет своей программы регулирования. Да и мы тоже.

С проектными институтами вручную рассчитываем. Поэтому это занимает больше времени, чем хотелось бы.

Сейчас большой хвост из машин частенько образуется по утрам на перекрестке со стороны Юрьева-Польского, а вечером — со стороны Горького. На городских дорогах уже появилась колейность, ямы. В этом году на Горького там пройдет ремонт. Юрьев-Польское шоссе планируют привести в порядок по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» в 2022 году.