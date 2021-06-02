Строительство инфекционного корпуса при ОДКБ предварительно одобрили Владимирской области

Владимирской области предварительно одобрили строительство инфекционного корпуса при областной детской клинической больнице. Об этом сообщил на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» губернатор региона Владимир Сипягин. Решающее слово теперь за правительственной комиссией.

— Межведомственная комиссия по подготовке предложений по формированию и повышению расходов инвестиционного характера Совфеда и Минэкономразвития одобрила выделение федеральных средств на нашу инициативу по строительству инфекционного корпуса ОДКБ. Это предварительное решение, итоговое мы ожидаем от правительственной комиссии, но внимание верхней палаты парламента к нашей области обнадеживает, — подчеркнул Владимир Сипягин.

Областные власти рассчитывают на то, что приступить к строительству столь нужного региону объекта получится уже в следующем году.

Строительство может начаться уже в 2022 году.

Инфекционное отделение на 120 коек с боксами и реанимацией хотят построить на базе областной детской больницы. Проектно-сметная документация на строительство корпуса разработана и прошла экспертизу. Стоимость строительства и оснащения – почти 1,5 млрд рублей.

Проект корпуса был разработан три года назад. На него потратили 5 миллионов рублей. Сначала планировали пять этажей, потом добавили еще два. В семиэтажном здании разместят приемное отделение, блок реанимации и интенсивной терапии, отделение для больных, заразившихся кишечными и воздушно-капельными инфекциями.

Напомним, что в начале года в областном центре разлетелся слух о закрытии детского инфекционного отделения владимирской горбольницы № 2. Оказалось, повод для беспокойства у семей с детьми действительно есть. Сложности появились еще с 2014 года, когда было вынесено судебное решение о приведении отделения к современным санитарным правилам и нормам (СанПиНы). Открытие инфекционного корпуса при ОДКБ поможет решить проблему.

Ремонты во Владимире, стройка в Муроме

Напомним, что две поликлиники областной детской клинической больницы ремонтируют в текущем году. Они расположены на улице Добросельской, 34д и 197а. На это выделено 240 миллионов рублей. Деньги пойдут на замену инженерных коммуникаций, обновление фасадов, ремонт кабинетов врачей, санитарных комнат, благоустройство прилегающих территорий.

В поликлинике на улице Добросельской, 197а, откроется комфортная бережливая поликлиника, уже вторая по счёту в ОДКБ. На Добросельской, 34д, она заработала в 2017 году.

В Муроме построят новое здание детской поликлиники № 1. Работы стартуют уже в этом году. На первоначальном этапе подготовят площадку, выполнят перенос коммунальных сетей и заложат фундамент. Общая стоимость этого этапа – 25-30 млн рублей. Деньги областные власти изыщут за счет перераспределения бюджетных средств.