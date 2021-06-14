Строительство дороги встало из-за суда по перегородившему её зданию

Во Владимире из-за судебной тяжбы не могут достроить дорогу между улицами Мира и Студенческой. Её начали прокладывать три года назад. Потом дело застопорилось. Мешает нежилое здание, стоящее на месте будущей проезжей части. В нём расположены автосервис, шиномонтаж и супермаркет «Пятерочка». Владелец здания судится с администрацией города по поводу размера компенсации и дальнейшей судьбы здания. Между тем, проезд существенно облегчил бы жизнь новосёлов большого квартала на Студенческой. Но тяжба оттягивает его ввод.

О том, что владельцу неуместного строения выплатят компенсацию за изъятые здание и земельный участок, глава города Андрей Шохин заявил ещё год назад. Но с той поры ничего не изменилось. Новая дорога простаивает.

Бездорожный микрорайон

Ответственность за строительство дороги между Мира и Строителей взял на себя застройщик, который возводит в этом районе высотки. Он перенёс коммуникации, построил ливнёвки, сделал «подушку». Так уже год щебень с колодцами и белеет на горке у АЗС.

По сути, застройщик домов на Студенческой позаботился только о дорогах и тротуарах на дворовой территории. Все, что за пределами — не обустроено. В итоге на скромном участке земли выросли с десяток высоток, а подойти-подъехать к ним трудно.

— До садиков и школ не так далеко, да и поликлиника с магазинами под боком. Вот только добираться до них приходится пешком по грунтовым размытым тропинкам или по дороге, которая сплошь в ямах. Кое-где и асфальта нет, земля только, — рассказывают новосёлы.

Сбоку от будущей дороги стоит уже готовый торговый комплекс. Но вот объектов социальной инфраструктуры не запланировано. Не собираются сюда пускать и общественный транспорт. Тем ценнее будет дорога-дублер, которая соединит две магистрали.

Печальный опыт

Отсутствие удобных дорог в новых микрорайонах Владимира — тема больная и старая. В своё время очень долго строили дублер «Пекинки» в огромном жилом квартале Веризино. Не меньше времени потребовалось мэрии принять эту дорогу в эксплуатацию.

Сейчас история повторятся с дорогой на Сперанского, Чапаева и Василисина. Второй год строится развязка. Она уже готова с подушкой из щебня. Но власти уже с осторожностью говорят о сроках сдачи объекта. Не факт, что ввод в эксплуатацию перенесут на будущий год.

Непонятны сроки и с дорогой, которая должна соединить Диктора Левитана и Фатьянова. Говорили о ней много, а по факту дело даже до проекта не дошло. У администрации города много продекларированных планов, часть воплощена… на бумаге. Но в реальности от рождения идеи до реализации проходят годы и десятилетия. Так, например, было с Лыбедской магистралью и Рпенским проездом.