Владелец сервиса судится за дорогу

Строительство дороги встало из-за суда по перегородившему её зданию

Строительство дороги встало из-за суда по перегородившему её зданию

Во Владимире из-за судебной тяжбы не могут достроить дорогу между улицами Мира и Студенческой. Её начали прокладывать три года назад. Потом дело застопорилось. Мешает нежилое здание, стоящее на месте будущей проезжей части. В нём расположены автосервис, шиномонтаж и супермаркет «Пятерочка». Владелец здания судится с администрацией города по поводу размера компенсации и дальнейшей судьбы здания. Между тем, проезд существенно облегчил бы жизнь новосёлов большого квартала на Студенческой. Но тяжба оттягивает его ввод.

Новостройкам нужны новые дороги

Новостройкам нужны новые дороги

О том, что владельцу неуместного строения выплатят компенсацию за изъятые здание и земельный участок, глава города Андрей Шохин заявил ещё год назад. Но с той поры ничего не изменилось. Новая дорога простаивает.

Бездорожный микрорайон

Ответственность за строительство дороги между Мира и Строителей взял на себя застройщик, который возводит в этом районе высотки. Он перенёс коммуникации, построил ливнёвки, сделал «подушку». Так уже год щебень с колодцами и белеет на горке у АЗС.

Новостройкам нужны новые дороги

Новые кварталы нуждаются в инфраструктуре

По сути, застройщик домов на Студенческой позаботился только о дорогах и тротуарах на дворовой территории. Все, что за пределами — не обустроено. В итоге на скромном участке земли выросли с десяток высоток, а подойти-подъехать к ним трудно.

— До садиков и школ не так далеко, да и поликлиника с магазинами под боком. Вот только добираться до них приходится пешком по грунтовым размытым тропинкам или по дороге, которая сплошь в ямах. Кое-где и асфальта нет, земля только, — рассказывают новосёлы.

Дорога на Студенческой требует ремонта

Дорога на Студенческой требует ремонта

Сбоку от будущей дороги стоит уже готовый торговый комплекс. Но вот объектов социальной инфраструктуры не запланировано. Не собираются сюда пускать и общественный транспорт. Тем ценнее будет дорога-дублер, которая соединит две магистрали.

Печальный опыт

Отсутствие удобных дорог в новых микрорайонах Владимира — тема больная и старая. В своё время очень долго строили дублер «Пекинки» в огромном жилом квартале Веризино. Не меньше времени потребовалось мэрии принять эту дорогу в эксплуатацию.

Дорога на Студенческой сплошь в ямах

Дорога на Студенческой сплошь в ямах

Сейчас история повторятся с дорогой на Сперанского, Чапаева и Василисина. Второй год строится развязка. Она уже готова с подушкой из щебня. Но власти уже с осторожностью говорят о сроках сдачи объекта. Не факт, что ввод в эксплуатацию перенесут на будущий год.

Новостройкам нужны новые дороги

У торгового комплекса тоже нет дороги

Непонятны сроки и с дорогой, которая должна соединить Диктора Левитана и Фатьянова. Говорили о ней много, а по факту дело даже до проекта не дошло. У администрации города много продекларированных планов, часть воплощена… на бумаге. Но в реальности от рождения идеи до реализации проходят годы и десятилетия. Так, например, было с Лыбедской магистралью и Рпенским проездом.

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Анна Тумановская

Фото «Призыва»

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