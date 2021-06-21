Столбик термометров может подняться до 36 градусов

Ближайшие три дня будут нелёгкими. К середине недели столбики термометров могут подняться до 36 градусов. К концу недели жара будет постепенно спадать. Сегодня максимальная отметка — плюс 33. Это на десять градусов выше нормы и вообще — рекорд со времён Никиты Хрущёва. Последний раз такая жара стояла в 1956-м, сообщил РИА «Новости» ведущий сотрудник центра погоды Александр Синенков.

Было и похуже

Не пугайтесь, друзья. Говорить о конце света не стоит. Странный июнь на Владимирской земле выпадал раньше. Взять только прошлый век. В 38-м году в середине месяца бушевала гроза с ураганным ветром и градом диаметром до двух сантиметров. А в 47-м ночью в начале июня выпал снег. Про памятный 72-й и говорить не стоит: там с мая были суховеи и до августа на землю не упало ни капли. А тут — три дня жары, потерпим.

Главный синоптик сравнил погоду в центре Европейской России с Каракумами.

— Воздух будет трансформироваться — прогреваться и прогреваться до четверга включительно. Температура будет повышаться всё больше и больше: облаков нет, солнце насыщено энергией. Точно такая же погода в пустынях, сейчас у нас как в пустыне, — рассказал РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд

Особый режим и полезные советы

В связи с жарой с 18 июня во Владимирской области ввели особый противопожарный режим. Запрещено разводить костры, проводить пожароопасные работы в муниципальных образованиях, в том числе в садах и огородах.

А Главное управление МЧС по Владимирской области выдало советы, как минимизировать негативное воздействие жары и духоты. Вот основные.

Днём закрывайте окна и дверь на балкон, особенно если они выходят на солнечную сторону, чтобы жаркий воздух не попадал в комнаты. Открывайте их на ночь, когда температура воздуха на улице ниже, чем в помещении.

Старайтесь не выходить на улицу в самое жаркое время суток. Носите лёгкую и свободную одежду из натуральных тканей. Выходя на улицу, надевайте летний головной убор и солнцезащитные очки. На улице старайтесь находиться в тени.

Избегайте интенсивной физической нагрузки.

Купайтесь только в разрешенных оборудованных местах. Нельзя купаться в состоянии алкогольного опьянения. Также необходимо объективно оценивать состояние своего здоровья. Жаркая погода и холодная вода — это резкий перепад температур, на который нормально реагирует только здоровый организм.

Людям с сердечными, хроническими заболеваниями, пожилым людям следует проявлять крайнюю осторожность при купании. В воду следует заходить постепенно, исключить длительные заплывы и опасное поведение на воде.

Принимайте прохладный душ или ванну. Можно также делать холодные компрессы или обертывания, использовать мокрые холодные полотенца, обтирать тело прохладной водой, делать прохладные ванночки для ног.

Особое внимание в жару – детям! Детский организм особо чувствителен к повышенной температуре окружающей среды. Не оставляйте детей и животных в припаркованных транспортных средствах. Симптомы перегрева ребёнка – покраснение кожи, повышенная температура, вялость, тошнота, беспричинные капризы, частое дыхание с одышкой, судороги и даже обморок.

При первых проявлениях этих симптомов с ребёнка необходимо снять одежду, уложить в горизонтальное положение, протереть всё тело влажной салфеткой или смоченной в воде тканью и обязательно поить каждые 5-10 минут. При потере сознания незамедлительно вызывайте скорую помощь.

В случае возникновения чрезвычайного происшествия — звоните по номеру «112» или «101».