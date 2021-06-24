Старая Суздальская дорога в Суздаль не приведет

Сейчас каждый из нас знает, как доехать до Суздаля. А вот по какому пути до соседнего города добирались наши предки? Какие исчезнувшие ныне деревни встречались им в этом путешествии, в какие улицы они превратились сегодня, узнаете из нашей увлекательной топонимической пешеходной прогулки с краеведом Андреем Ершовым.

В один из солнечных июньских дней программа «Точка на карте» исследовала улицы Владимира, по которым более 150 лет назад проходила старая дорога на Суздаль. Мы отыскали место, где некогда находилась Суздальская застава, преграждавшая въезд в город сомнительным личностям, расшифровали название поселка ФУБРа, узнали, что теперь располагается в самом старом здании Залыбедья, которое раньше было Воскресенской церковью. Смотрите видео!

0:55 — где река Лыбедь разделяла «старый» и «новый» Владимир;

2:10 — чему учили девочек в женском епархиальном училище;

3:54 – как церковь стала архивом;

4:39 – чему учили мальчиков в мужском духовном училище;

5:49 – Варварка и ее последний дом;

6:28 – улица Суздальская и ее застава;

7:32 – где находилась деревня Михайловские Выселки, что тут сейчас;

9:08 – держим путь по бывшим полям к деревне Архангеловка, в сторону улицы 1-й Пионерской;

9:44 – кто жил в поселке ФУБРа и что значит название;

10:25 – откуда название улицы 1-й Пионерской;

11:00 — исчезнувшая речка Почайна и ее «киевские родственники»;

11:36 – где искать деревню Михайловка;

12:11 – станет ли Рпенский проезд преемником Суздальской дороги.

Две дороги – два пути

Итак, наш маршрут – это старая Суздальская дорога, точнее, ее участок, который находится в границах современного Владимира. Стартуем мы с перекрестка улицы Горького и Лыбедской магистрали. Остановимся в самых интересных ее точках.

По относительно новой части города – Залыбедью — проходили сразу две дороги: на Юрьев-Польский (Юрьевская – сегодня это улица Горького) и на Суздаль (Суздальская).

Готовили образцовых жен

Значительная часть старой Суздальской дороги проходила по современной улице Луначарского. И наша первая остановка – старинное здание женского епархиального училища для девочек (постройка 1865 года), где образование получали дети духовенства.

Обучение преимущественно было платным (случались исключения для бедных семей), принимали сюда девочек 8-10 лет, широкого образования в училище было получить нельзя. Не предполагалось, что его воспитанницы продолжат учиться дальше. Здесь готовили жен для священников.

Как церковь стала архивом

Движемся по улице Луначарского дальше. Она, кстати, раньше называлась Большой Воскресенской. И на пересечении с улицей Малой Воскресенской (ныне Батурина) здесь стояла одноименная Воскресенская церковь. Как видите, все логично. Первое упоминание о Воскресенском храме относится к 1628 году. Сначала он был деревянным, потом каменным. Последний был возведен в конце XVIII – начале XIX веков.

В 1929 году церковь закрыли, а в 1959 году добротное крепкое здание решили использовать в гражданских целях, перестроив в светское. Сейчас здесь расположен Государственный архив Владимирской области. Примечательно, что это самое старое здание в Залыбедьском районе.

А в память о Воскресенской церкви к одной из стен архива в 90-е годы XX века пристроили небольшую часовенку.

Она и сейчас на месте. Рядом разбит небольшой цветник. Территория чистая и ухоженная. И все это великолепие охраняет необычного вида декоративная собачка. Неожиданно, но очень мило. Обязательно загляните поздороваться, если будете в этих местах.

Последний дом Варварки. Где он?

На современном перекрестке улицы Суздальской с улицей Луначарского Большая Воскресенская заканчивалась. Сто лет назад здесь были знаменитые огороды Муравкиных и проезд на улицу Варварка, который так и назывался — Варваринский. И он вполне ожидаемо вел на улицу Варварка.

Варварка – это бывшая слобода, основанная еще при Иване III. Сегодня от этой древней улицы в нашем городе остался всего один дом. Вот он:

Почему улица Суздальская?

Современная улица Суздальская появилась около 100 лет назад (1927 год) и была названа именно так, потому что по ней проходила старая дорога на Суздаль. А в XVIII веке здесь стояла городская застава, которая преграждала в город путь сомнительным личностям (беглым крестьянам, дезертирам). До XVIII века заставы выполняли и таможенные функции.

Одна церковь – три деревни

В 1879 году в селе Красное (ныне улица Красносельская), через которое проходила старая дорога на Суздаль, случился большой пожар. И часть его жителей переселились на новые места, основав две деревни: Михайловка и Архангеловка.

Примечательно, что оба названия населенных пунктов происходят от церкви Михаила Архангела, расположенной в Красном селе. Деревня Архангеловка находилась в районе современной улицы 1-й Пионерской (небольшого ее отрезка), а Михайловка ныне затерялась между промышленных зданий на улице 16 лет Октября.

Но была еще одна деревня – Михайловские Выселки: некоторые погорельцы решили поселиться непосредственно у въезда в город, который заканчивался упомянутой выше Суздальской заставой. Новый населенный пункт назвали Михайловские Выселки. Сегодня это улица Михайловская, примечательно, что религиозный топоним, история которого восходит к церкви Архангела Михаила в селе Красное, сохранился до наших дней.

Поселок ФУБРа – это про быт рабочих

Часть бывшей деревни Архангеловка – это поселок ФУБРа, населенный пункт с крайне странным для современного уха названием. А вот в советское время эта аббревиатура была понятна многим: фонд улучшения быта рабочих. Населяли поселок переселенцы из деревень, которые приезжали в город на работу в 20-30-е годы XX века. Для них и были построены милые двухэтажные деревянные домики. Их до сих пор много сохранилось в округе. Суздальская дорога проходила чуть севернее поселка.

Рпенский проезд вернет старую дорогу

Далее дорога пересекала речку Почайну, которая сегодня не сохранилась, оставив после себя лишь название одноимённой улицы Почаевской, и направлялась в Красное село через современную территорию завода «Точмаш». Сегодня этот путь повторить не получится. Но вскоре все может измениться: когда будет закончено строительство Рпенского проезда, все желающие смогут попасть в Суздаль примерно так, как это делали наши предки.

Благодарим владимирского краеведа Андрея Ершова за экспертную помощь в подготовке материала и участие в съемках. Если у вас тоже есть идеи для съемок программы «Точка на карте», пишите нам. Предложения принимаются по адресу: ermolinade@prizyv.ru.