Стали известны подробности смертельного ДТП в Александрове

Трое несовершеннолетних попали в ДТП в Александрове. 60-летний водитель грузовика «Урал» сбил пешеходов, которые переходили дорогу по нерегулируемому переходу на улице Институтской. По информации прокуратуры области, на проезжей части находились две 12-летних девочки и 7-летний мальчик. Одна из девочек попала под колеса автокрана, ее брата тоже серьезно зацепило машиной. Девочка от полученных травм скончалась на месте ДТП. Мальчик со значительными повреждениями доставлен в больницу. Очевидцы сообщают, что «скорая» приехала достаточно быстро. На утро 29 июня, по данным прокуратуры, мальчик находился в реанимации. Другая 12-летняя девочка на момент приезда полиции ушла с места ДТП. Прокуратуре стало известно, что еще одна участница аварии за медицинской помощью не обращалась.

— Прокуратура контролирует ход доследственной проверки, которую проводит правоохранительные органы, — сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

ДТП с погибшим и пострадавшими детьми произошло 28 июня около трех часов дня.

Обстоятельства чудовищного ДТП выясняют в полиции. В пресс-службе УМВД России по Владимирской области не дают никаких комментариев, уточняя лишь, что идет проверка. На сайте же службы опубликована не совсем точная информация. Сообщается о гибели девушки. Но на самом деле, как уточнила прокуратура, погибла 12-летняя девочка.

ДТП с детьми

Только за минувшую неделю, по сводкам пресс-службы УМВД, на дорогах области пострадали 25 несовершеннолетних. В предыдущие недели было в 5 раз меньше. В мае-июне на дорогах области пострадали 73 несовершеннолетних. Это серьезные цифры, за которыми стоят жизнь и здоровье детей.

Все эти данные вызывают огромную тревогу среди родителей. Многие их них высказываются в автомобильных пабликах в соцсети «ВКонтакте».

— Власти должны задуматься о безопасности переходов. Этот переход на Институтской нужно переместить к перекрёстку, под светофор, так будет безопаснее. Тут две остановки, с одной и другой стороны, вечно машины и автобусы. Движение оживленное. Три нерегулируемых перехода до светофора, — говорят жители Александрова.

Среди участников обсуждений в социальных сетях нашлись те, кто знают выжившую 12-летнюю девочку. Она рассказала им, что автокран сначала остановился, поэтому дети пошли, а потом тот неожиданно поехал. Высказались и те, кто знает водителя автокрана. Говорят, что у водителя большой стаж вождения, рассуждают, что дети оказались в слепой зоне. Что же случилось на самом деле, установит проверка.