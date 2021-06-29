Средняя сумма кредита в Сбербанке во Владимире составила 200 тысяч рублей

С начала 2021 года Владимирское отделение Сбербанка выдало 39,3 тысяч потребительских кредитов на сумму 7,8 млрд рублей. Средний чек потребительского кредита во Владимирской области составил 200 тысяча рублей.

Потребительский кредит в Сбербанке можно получить на срок от трех месяцев до пяти лет в размере от 30 тысяч до 5 млн рублей. Подать заявку на кредит можно в любом удобном для клиента месте — через мобильное приложение СберБанк Онлайн (6+). Решение по кредиту поступит в течении двух минут — после этого деньги поступят на карту за минуту. Также через мобильное приложение СберБанк Онлайн можно самостоятельно выбрать удобную дату платежа, или перенести ее на следующий месяц без вреда для кредитной истории. Сумма платежа при этом не изменится — увеличится лишь срок кредита.

Ознакомиться с предложениями по потребительскому кредитованию можно на сайте банка.

ПАО Сбербанк