Собинский «Олимп» принял первых детей по программе кешбэк

Во Владимирской области стартовала летняя оздоровительная кампания. Первая группа детей, родители которых воспользовались программой кешбэка, заехала в областной лагерь «Олимп» в Собинском районе. 42 семьи смогли купить путевки на первую смену со скидкой в 50%. Пока это единственный лагерь из числа государственных и муниципальных во Владимирской области, кто включился в программу Ростуризма.

Цены не малые

Хотя губернатор Владимир Сипягин ранее сообщал о 12 участниках программы, по факту путёвку со скидкой можно купить только в «Олимп». Это отличный лагерь с отапливаемыми домиками, большими спортплощадками и новым крытым бассейном. Но цены на отдых в нём кусаются.

Раньше путевки туда стоили по 20-35 тысяч рублей в зависимости от продолжительности смены (от 14 до 21 дня). Теперь время отдыха уменьшили до 10-14 дней, а стоимость колеблется в пределах 20-25 тысяч рублей.

Повышение цен объяснили дополнительными затратами на соблюдение требований Роспотребнадзора в условиях коронавирусной инфекции. Вожатым приходится делать еженедельные тесты на ковид. Лагерь купил сантийзеры и рецеркуляторы для очистки рук и воздуха.

Родители с картой «Мир» могут купить путёвку «Олимпа» по 10 тысяч рублей за 10 дней.

Ежесуточные затраты получаются в 1000 рублей. Для лагеря Владимирской области это дорого. С учётом того, что ремонтируется и обслуживается «Олимп» за бюджетные средства. Для сравнения, в муниципальные лагеря Владимира «Икар» и «Дружба» работающие родители заплатили по 4000 рублей за 21 день.

Яблоку негде упасть

Но спрос на «Олимп» все равно есть. Владимирские родители охотно покупают туда путевки.

— С лагерем мы опоздали. Очередь в них ещё с прошлого года. Ни в «Икар», ни в «Дружбу» не попасть. А отдыхать детям где-то надо, — рассказывает мама 12-летней дочки Ирина. — Раньше «Олимп» за такие деньги не рассматривали. Но сейчас продажа за полцены, хотя всё равно дороговато. Зато в хороших условиях. Взяли путевку на 14 дней за 12,5 тысяч рублей.

Актуальный список лагерей – на сайте мирпутешествий.рф в разделе «Детские лагеря».

С 25 мая все желающие смогут выбрать и приобрести путевку в детские стационарные лагеря на летние смены и получить возврат в размере 50% оплаченной суммы, но не более 20 тысяч рублей. Деньги автоматически вернутся на карточку «Мир», с которой была совершена покупка, в течение максимум 5 дней. Количество поездок на одного ребенка не ограничено, можно поехать на любое количество смен. Для семей с несколькими детьми вернуть 50% от стоимости можно будет с каждой купленной путевки. Возраст детей не имеет значения, кешбэк положен с каждой путевки ребенка любого возраста.

В списках на сайте Ростуризма можно найти информацию о покупке путевок в лагеря Мурома. Также в департаменте образования сообщали о заявке лагеря в Юрьев-Польском. Мы связались с администрациями загородных центров отдыха. Там ответили, что заявки не принимают.

Элементарно нет мест. Часть отдана работающим родителям, которые отправляют детей на отдых за 20% от стоимости путевки (остальное платит бюджет). Часть — органам соцзащиты, которые обеспечивают бесплатными путевками малоимущие семьи и трудных подростков.

Такая же картина и с лагерями и санаториями Ивановской области, куда детки из Владимира тоже любили ездить в прошлые годы по бесплатным путевкам по линии управлений образования. Многие из них значатся в списках на сайте мирпутешествий.рф, но, опять же, приобрести со скидкой путевки нельзя. Обзвонив санатории и лагеря соседнего региона, мы убедились, что и там все путевки разобраны по бюджетным контрактам.

Остаются частные лагеря и базы отдыха.

Больше всего предложений по Подмосковью и Кубани. Ценик — от 50 тысяч рублей. За две-три недели даже со скидкой от Ростуризма по карте «Мир» придется заплатить 25-35 тысяч рублей. Ещё и на дорогу дополнительные расходы. Похоже, в таких условиях многие остановят свой выбор на дачах или в городской среде. Но с летним досугом во Владимире мэрия еще не определилась.