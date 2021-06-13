Смертность во Владимирской области выросла за I квартал на 23%

Смертность за первый квартал 2021 года выросла во Владимирской области на 23,2%. В январе-марте ушли из жизни 5 335 человек, сообщил Владимирстат. Превышение числа умерших над числом родившихся составило 2,8 раза. При этом что прискорбно, выросла и детская смертность. Коэффициент по этому показателю поднялся на 46,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Плохая тенденция

Высокая смертность — это в принципе особенность Владимирской области. Она наблюдается три десятка лет. Только за последние три года убыль населения в регионе составила 34 тысячи человек, сообщил Росстат (показатель во многом объясняется смертностью). В демографическом рейтинге субъектов РФ наша область заняла 70-е место.

Негативную тенденцию отметила новый врио заместителя губернатора по вопросам здравоохранения и социальной политики Ольга Гребнева.

— Я проанализировала демографические показатели в регионе с 1999 года. Ни разу показатель смертности в области не был либо равен, либо ниже, чем в среднем по РФ. Почему это всех устраивает? Да, кадровая проблема есть. Но и качество подготовки врачей. Доступности медпомощи нет, — сказала она.

Всего в области от ковида пока скончались 844 человека, приводит данные стопкоронавирус.рф.

Новый руководитель считает, что пандемия во многом повлияла на демографию: «Ковид всех подкосил». Резкий рост смертности обусловило, в том числе, то, что плановая помощь не осуществлялась, ведь отделения были частично закрыты, частично перепрофилированы. Доктора не знали, как лечить, не знали, что делать. Пик смертности пришелся на май и декабрь 2020 года.

Пофигизм виноват?

Но сейчас ситуация другая. Механизм лечения известен. Ведётся вакцинация. Оказывается плановая помощь. Все отделения действуют. А показатели смертности — велики. Причины тому, считает Ольга Гребнева, в отношении к пациентам и вообще к лечебному делу.

— Мы потеряли много людей. Это система ошибок на всей территории области. В первый раз в жизни сталкиваемся с таким. По звонку приходится решать проблемы отдельных пациентов. Наблюдаю человеческий пофигизм, — возмутилась вице-губернатор. — Мы всегда должны дать шанс пациенту выкарабкаться. У меня были случаи, когда в коме привозили, а потом люди уходили своими ногами.

«Горячая линия» по вопросам качества оказания медицинской помощи (круглосуточно) 8 (800) 200-82-33 или (4922) 77-86-40.

В здравоохранении области есть и позитивные новости. Во Владимире, например, планируют строить дополнительный корпус для беременных с патологией и недоношенных детей. В Коврове достраивают акушерский корпус при больнице. В Муроме начали строить детскую поликлинику. Дополнительно свыше 400 миллионов рублей выделено на лекарственное обеспечение. Тем не менее, нуждающихся в получении квалифицированной и своевременной помощи много.