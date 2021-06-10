Следователи проверят многодетную семью, живущую в строительном вагончике

Многодетная семья из Александровского района проживает в строительном вагончике. На шести квадратных метрах ютятся три сына дошкольного возраста и их родители. По словам бабушки малышей, мама и папа мальчиков злоупотребляют спиртными напитками и не занимаются воспитанием детей. Женщина хочет забрать внуков себе, лишить зятя родительских прав и ограничить в них родную дочь.

Об этом бабушка рассказала в эфире программы «Мужское/Женское» на Первом канале. По информации, размещенной на федеральном канале, СУ СКР по Владимирской области организовало доследственную проверку.

Жизнь в вагончике

В маленьком строительном вагончике, больше напоминающем сарай, многодетная семья из Александровского района проживает уже несколько лет. В комнате площадью шесть квадратных метров два дивана, кресло, старый телевизор, умывальник, плитка и биотуалет. Если разложить спальные места, просто пройти будет негде.

Отопление печное. Чтобы не замерзнуть зимой, приходится заготавливать дрова. В таких условиях проживают сразу трое детей дошкольного возраста. Мама малышей в эфире федерального канала проводит экскурсию для журналистов.

— Я живу около 6 лет в строительном вагончике с детьми и мужем. У нас печное отопление, воды нет, она приносная. Душа, бани у нас нет. Мы ходим к соседям каждые выходные мыться. На плитке готовим кушать. На кресле спит старший ребенок. Рядом два брата. А на диване мы спим с мужем. Когда мы сюда заселились, здесь ничего не было, кроме пола и потолка. Свет мы сами делали. У нас биотуалет для детей. Хочу, чтобы дети жили с нами, будем все для них делать.

Бабушка хочет забрать внуков себе.

В квартире бабушки визуально значительно уютней. Две комнаты. Кухня. Женщина хочет, чтобы дети воспитывались у нее. Вместе с органами опеки она забрала малышей у дочери, которая оставила их одних, заперев дверь на ключ.

После разбирательств дети оказались разлученными. Старший сын остался с бабушкой. Двое поменьше – с родителями.

Семейный конфликт

— Я пришла сюда спасти своих внуков от родителей-чудовищ, — первое, о чем заявила бабушка детей в студии федерального телеканала.

Женщина уверяет, что родители мальчиков пьют, сыновьями не занимаются. Отец-де поднимает на детей руку.

— Родители пьянствуют, катаются на машине, дети одни дома. Мальчики сидели, как три сурка, в углу, прижавшись друг к другу, и грызли какие-то непонятные корки. Мы их забрали ко мне. Ночью она мне позвонила: «Я на тебя в прокуратуру напишу»…

Дочь с матерью не согласна. Говорит, что та наговаривает на нее и ее мужа. Разговаривать нормально родственники не могут. Обвиняют друг друга в алкоголизме.

— В тот день, когда у меня мать выкрала детей, я их сначала уложила спать, накормила. И пошла к выходу, когда они уснули. Закрыла дверь на ключ. Поехали на машине с соседом в город в магазин. Нас не было дома примерно два часа. Когда вернулись, увидела, что дверь открыта, детей дома нет. Конечно, я подняла панику. Увидела, что запасного ключа нет.

Вояж за покупками вместе с мужем женщина объясняет просто: супруг не знает, что купить. Какие салфетки, какие памперсы. В чем опасность того, что дети остались одни, она не понимает.

Семья живет на пособия

То, что большую часть года многодетная семья живет на детские пособия, не скрывают ни мать, ни отец. Оба до последнего времени не работали. Получали от государства 25 тысяч рублей на детей. И все. Хотя нет. Папа мальчиков признается, что зимой в деревне калымил. Три тысячи в месяц зарабатывал своими руками. И это на семью в пять ртов. Но работать в полном объеме в морозы холодно. А вдруг сопли, кашель?

— Я разнорабочий. Зарабатываю 36 тысяч. Месяца полтора уже работаю. Но был перерыв. Зимой сложно работать. Холодно, сопли текли, кашель. В деревне много подработок, я зарабатывал тысячи три. В деревне этого хватает. Здоровье лучше поберечь.

Многодетная семья живет на детские пособия.

Отдельный вопрос — деньги на квартиру. Почему не потратили материнский капитал на улучшение жилищных условий — неизвестно. «Документы на жилье я не могу собирать юридически», — говорит многодетный отец.

Доследственная проверка

Много вопросов в этой истории и к органам опеки. Бездействуют они или нет, теперь разбирается Следственный комитет и прокуратура. По информации, размещенной в эфире федерального телеканала, СУ СКР по Владимирской области организовало доследственную проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

— Руководителем Следственного управления СК России по Владимирской области дано поручение о проведении доследственной проверки по данному факту, в ходе которой следователи СК России изучат и оценят озвученную информацию, а также иные освещенные в эфире аспекты, в том числе связанные с воспитанием родителями трех несовершеннолетних детей, — говорится на сайте Следкома.

При этом специалист отдела опеки и попечительства Александровского района Надежда Малова в эфире программы «Мужское/Женское» пояснила, что оснований для того, чтобы отобрать детей у родителей, нет.

— Я выезжала к ним, может быть, год назад, она была в трезвом состоянии. Бабушка желает лишить их родительских прав. Но пока оснований у нас нет. Это нежилое помещение. Но мы не можем их выгнать. Другого варианта нет. Какие основания у нас отбирать детей? Они трезвые, у них тепло, чисто, у них продукты питания. Нам соседи говорили, что они вообще не злоупотребляют спиртными напитками. Там нет опасности. Тепло и проветривается с обеих сторон.

При этом назвать условия проживания многодетной семьи в строительном вагончике нормальными в отделе управления образования Александровского района все же отказались. Но случай этот в стране неединичный, уверили чиновники. И кто и где может предоставить семье квартиру — непонятно.

Мальчик не хочет домой

Удалось журналистам федерального телеканала поговорить и со старшим сыном многодетной семьи. Мальчика сняли во дворе жилого дома бабушки. На стареньких качельках и у облезлой горки. Но с бабушкой все равно лучше, чем дома с родителями, признался ребенок.

— С мамой жилось очень плохо, папа бил всех, с кулака в руку, синяки были. Когда он пьяный, он бьет ни за что. Они пьют всегда вино, водку. Поэтому я хочу жить с бабушкой. Не поеду к маме, — сказал ребенок.

Мальчик хочет, чтобы к нему переехали два брата. Пока дети живут раздельно. Младшие вместе с мамой и папой, а старший ребенок остался у бабушки с дедушкой. Мать мальчика уверяет, что бабушка настраивает его против родителей. Но увидеть сына, видимо, не спешит. То времени нет, то машины. С апреля случай приехать к мальчику у нее не представился.

Мы будет следить за развитием этой истории.