Сквер Победы открыли во Владимире

Во Владимире открылось первое общественное пространство, созданное на спонсорские средства, — сквер Победы. Новое место отдыха горожан находится на пересечении улицы Мира и Октябрьского проспекта. Его построили в рекордные сроки. Трудно припомнить объект, где на бюджетные средства поддерживали такой высокий ритм работ. Вырубка деревьев, мощение плиткой тротуаров и асфальтирование велодорожек, обустройство центральной клумбы на месте будущего фонтана, домик для интерактивный экскурсий — все это сделано за 1,5 месяца.

7 единиц военной техники поставили на пьедесталы за несколько часов до официального открытия.

Праздник с размахом

Сквер Победы открыли вчера, на День России. Военный оркестр играл плац-концерт. Военнослужащие 54-й гвардейской ракетной ордена Кутузова дивизии организовали показательные выступления парадных расчетов. По всему скверу разместились тематические экспозиции военно-патриотических объединений, поисковиков и клубов исторической реконструкции.

— Реконструкторы клуба «Рудель» городского ДК Молодежи подготовили инсталляцию «Ожившая фотография» по фронтовым фотографиям, — сотрудники администрации города Владимира. — Центр живой истории «Китежград» показал выставку макетов оружия и снаряжения времен Великой Отечественной войны — от пистолетов и до пулеметов.

Реконструкторы в обмундировании образца 1935-1943 годов рассказывали владимирцам о главных военных сражениях. Здесь же разместили выставочные стенды и шатры клуба «Поиск 33» и Центра военно-патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе.

Высадка кедров

Акцию высадки именных кедров провели с участием известных горожан и почетных гостей праздника. 80 двадцатилетних алтайских кедров доставили во Владимир накануне в рамках международного проекта «Кедры Великой Победы».

После масштабной вырубки деревьев ожидается столь же большое озеленение.

Сажать будут деревья-крупномеры, чтобы сразу украсить парк. Как приживутся — другой вопрос. Достаточно вспомнить кедр, который привезли из Крыма в Патриарший сад Владимира. Через год он засох. Не видно после зимовки и крупномеры туи, высаженные в прошлом году в огромные вазоны на Театральной площади.

При строительстве нового патриотического сквера были вырублены около трёх десятков деревьев. Были среди них и фруктовые. Но, по словам главного эколога города Сергея Сухопарова, все растения были старые и больные. Вместо каждого уничтоженного дерева высадят новое.

В сквере будут расти 80 алтайских кедров, 27 лип, 20 каштанов и, возможно, один канадский клен. Его городу хочет подарить одна из жительниц областного центра.

Выбираем название

Мэрия Владимира объявила голосование на выбор названия сквера. Больше всего голосов — 294 — пока отдали за «сквер Победы». За «сквер памяти и славы» проголосовал 134 человек, за «патриотический сквер» — 101, за сквер «Патриот» — 92. Желающих выразить свое мнение немного, поэтому голосование продолжается.

Впереди еще второй этап благоустройства сквера. Как пояснил глава города Андрей Шохин, в следующем году в сквере откроют фонтан и выставочный павильон с Книгой Памяти в честь жителей Владимира, не вернувшихся с Великой Отечественной войны и из послевоенных «горячих точек». Выставка боевой техники будет пополняться. Переговоры с Министерством обороны продолжаются.