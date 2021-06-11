Синоптики рассказали о погоде на длинные выходные

Грядущие праздничные выходные будут преимущественно пасмурными и дождливыми. Осадки прогнозируются все дни, велика также вероятность гроз и порывистого ветра. Мощный южный циклон продолжит оказывать свое влияние на погоду.

— К сожалению, в выходные лучше не станет. Ситуация в атмосфере в ближайшие дни вообще никак не поменяется. Так что до воскресенья европейская часть страны останется укрыта плотной облачностью, — сообщает Центр погоды «Фобос».

При этом температура будет повышаться. В понедельник, 14 июня, синоптики уже прогнозируют +25 градусов. Осадков уже не ожидается.

С субботы грозовых туч станет меньше.

— Погода будет чуть улучшаться. Тот атмосферный фронт, который сейчас поливает нас дождями, где-то довольно сильными, где-то территория остается без осадков, он еще сохранит влияние до 12-13 июня, то есть практически на все выходные. Только 14-го числа у нас погода будет без существенных осадков, во все остальные дни погода будет облачная с прояснениями, в дневные часы есть вероятность грозы, это до 13 июня включительно, — сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

30-градусная жара

Жара до плюс 30 градусов и солнечные дни обещают порадовать нас на следующей неделе. Со второй половины июня начнется настоящее лето, заверяют метеорологи.

— Вторая половина июня: в Центральной России, в столичном регионе к нам придет более сухой и более прогретый воздух, будет больше солнечных дней, меньше дождей. И в таких условиях температура существенно превысит климатическую норму. Днем, я рассчитываю, что, как минимум, будет плюс 25-30 градусов, а, может в отдельные дни и на градус-другой теплее, — уточнил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в целом показатели текущего лета относительно ровные и по осадкам, и по температуре. По температуре даже есть превышение среднемесячных показателей на полградуса.

Пока же синоптики призывают набраться терпения и не ругать погоду. Как отметил Евгений Тишковец, в настоящее время температура воздуха держится в пределах нормы.

Ранее «Призыв» сообщал о сокращенной рабочей неделе и длинных выходных. Отдыхать будем три дня — с 12 по 14 июня. А сегодня нас ожидает сокращенный рабочий день. Связано это с тем, что пятница, 11 июня, предшествует праздничному дню. Третья неделя месяца станет единственной короткой за лето.