Шорле, ласси, комбуча… Модные освежающие напитки для жары

Чем жарче на улице, тем больше влаги теряет наш организм. В обычные дни он расходует 1,5-2,5 литра воды. Но когда за окном 30-градусный зной, влаги расходуется в 1,5 раза больше. Лучше всего утоляет жажду обычная питьевая вода, рассказали в Союзе производителей соков, воды и напитков. Она не должна быть ледяной, чтобы не снижать иммунитет. Лучше пить воду с температурой около 20 градусов. Восполнить в организме соли, которые вымываются в жару вместе с потом, поможет минеральная вода.

Однако есть и другие напитки, которые отлично подойдут для утоления жажды и нормализации водно-солевого баланса в организме. Кроме того, они очень вкусные и просты в приготовлении.