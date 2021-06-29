Шорле, ласси, комбуча… Модные освежающие напитки для жары

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Топ-5 прохладительных напитков
Чем жарче на улице, тем больше влаги теряет наш организм. В обычные дни он расходует 1,5-2,5 литра воды. Но когда за окном 30-градусный зной, влаги расходуется в 1,5 раза больше. Лучше всего утоляет жажду обычная питьевая вода, рассказали в Союзе производителей соков, воды и напитков. Она не должна быть ледяной, чтобы не снижать иммунитет. Лучше пить воду с температурой около 20 градусов. Восполнить в организме соли, которые вымываются в жару вместе с потом, поможет минеральная вода.
Однако есть и другие напитки, которые отлично подойдут для утоления жажды и нормализации водно-солевого баланса в организме. Кроме того, они очень вкусные и просты в приготовлении.
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Шорле
Легенда гласит, что этот напиток был изобретен благодаря роковой ошибке придворного виночерпия французского короля Людовика I Благочестивого. На одном из королевских приемов виночерпий перепутал бочки с вином и соком. Чтобы не вызвать гнева монарха, он смешал натуральную газированную воду и сок. Так получился первый лимонад, затем в него стали добавлять вино, а потом и просто смешивать чистую газированную воду с белым вином.
Шорле очень популярен в Европе, особенно в летний период. Но он может быть весьма коварен в жаркую погоду. Поэтому лучше приготовить этот напиток с соком, а не на вине, тем более сделать предельно просто. Газированная вода смешивается с любым плодово-ягодным соком, и в бокал добавляются кубики льда. Пропорции выбираются по вкусу, но обычно количество газированной воды существенно превышает объемы сока.
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Овощной лимонад
Освежающие напитки можно приготовить не только из фруктов и ягод, но и из овощей. Овощные лимонады ничем не уступают по вкусу фруктовым, а где-то даже выигрывают, потому что они утоляют как жажду, так и голод. Например, состав этого напитка слегка напоминает суп гаспачо, но по вкусу он будет в меру сладким, освежающим и максимально полезным.
Смешайте в стакане 200 мл газированной воды, 50 мл морковного сока, 30 мл сока из красного болгарского перца, 15 мл лимонного сока и добавьте несколько кубиков льда. При необходимости добавьте немного сахара или сахарозаменителя.
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Ласси
Этот напиток родом из Индии. Его готовят на основе натурального йогурта или кефира. Существует масса вариантов: с сахаром или с солью, с различными специями, с медом, травами. Ласси с успехом может заменить вам прием пищи, особенно когда в жару не хочется тяжелой, сытной и горячей еды.
Самый простой вариант ласси — это хорошо взбитая смесь йогурта, воды, соли и специй. Из специй в предпочтение отдают обжаренным молотым семенам кардамона. Для приготовления сладкого ласси смешивают йогурт с фруктами (манго, бананами, клубникой, лимоном) или розовой водой и добавляют мед или сахар. Причем фрукты сначала измельчают с медом и только после заливают смесью йогурта и льда.
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Айран с огурцами и зеленью
Еще один кисмломолочный освежающий напиток пришел к нам из восточной кухни. Его готовят как со свежими огурчиками, так и с маринованными. Вы можете попробовать сделать оба варианта и выбрать тот, который вам больше по душе. Что касается зелени, то традиционно используют укроп, но и петрушка или кинза прекрасно подойдут.
Натрите огурец на очень мелкой терке. Пучок вымытой зелени очень мелко нарежьте. В блендер налейте кефир и воду в пропорции 1:1, выложите измельченный огурцы и зелень и взбейте. Готовую кефирно-овощную смесь вылейте в стакан и добавьте пару кубиков льда.
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Комбуча
Фанга, комбуча, японская губка, чайная медуза, японский, маньчжурский, морской или чайный гриб – все эти названия подразумевают под собой симбиоз дрожжевого гриба с бактерией. На его основе готовится прохладительный напиток, именуемый чайным квасом, который довольно легко готовится.
Стеклянную банку тщательно вымойте с пищевой содой, чтобы не осталось ни молекулы посторонних веществ и запахов. Для приготовления питательной среды заварите некрепкий настой: 2 ч. л. листового чая без ароматизаторов на литр воды. Добавьте 2-3 ст. л. сахарного песка и перемешайте до полного его растворения.
Остывший напиток процедите и наполните банку на 2/3 объема. Поставьте ее в темное место при комнатной температуре на неделю. За этот срок на поверхности сладкого чая должна образоваться тонкая пленка, которая будет свидетельством успешного зарождения грибного тела. Появляется специфический уксусный запах, который вскоре исчезнет, но это еще одно подтверждение, что все идет правильно.
Емкость оставьте в прежнем месте еще на 1,5 месяца. По истечении этого времени медузомицет увеличится в размерах. Аккуратно извлеките его из банки, ополосните теплой кипяченой водой и поместите в большую по размеру емкость. Налейте туда свежий сладкий чай, сверху накройте сложенным вчетверо куском марли, завяжите и вновь поставьте в тепло. Но теперь чайному грибу нужен свет без прямых солнечных лучей. Через 3 дня напиток будет готов.
Приятного аппетита!
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