Школьники Владимирской области сдали ЕГЭ по химии, географии и литературе

Школьники Владимирской области сдали первые экзамены основного периода ЕГЭ 2021 года. Накануне выпускники прошли испытания по химии, географии и литературе. Заявления на участие в ЕГЭ подали 1528 человек. Химию сдали 937 человек, географию — 130, литературу — 461 человек. Из заявленных участников — 130 выпускников прошлых лет. Нарушений в ходе проведения экзамена не было.

— ЕГЭ по данным предметам прошли в штатном режиме, без серьезных сбоев и нарушений, — сообщает департамент образования Владимирской области.

В целом же по стране с экзаменов за нарушения удалили 47 школьников. Об этом сообщил Рособрнадзор.

— По предварительным данным, предоставленным федеральными общественными наблюдателями, с первых экзаменов за нарушения были удалены 43 участника ЕГЭ, — уточняет сайт ведомства.

Результаты тестирования буду известны не позднее 17 июня.

Минимальный балл на ЕГЭ по географии составит 37, по литературе — 32, по химии — 36. Выпускники узнают свои результаты не позднее 17 июня.

Расписание ЕГЭ

Следующее испытание, которое ожидает выпускников этого года — ЕГЭ по русскому языку. Он состоится 3 и 4 июня. Это испытание будет самым массовым.

7 июня школьники сдают профильную математику, 11 июня – историю и физику, 15 июня – обществознание, 18 июня – биологию и письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам. 21 и 22 июня пройдёт сдача устной части ЕГЭ по иностранным языкам, 24 и 25 июня – по информатике и ИКТ. С 28 июня по 2 июля предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ участниками, которые пропустили аттестацию в основной период из-за болезни, карантина или по иной уважительной причины, а также для тех, кто не завершил экзамен в основной срок.

28 июня выпускники текущего года, которые получили в основной срок неудовлетворительный результат на ЕГЭ по русскому языку, также смогут его пересдать.

Дополнительный период проведения ЕГЭ пройдет с 12 по 17 июля. В этот период могут пройти испытания те, кто пропустил основной и резервный сроки или не завершившие выполнение экзамена в основной или резервный день по уважительной причине.

Пересдача по русскому языку для тех, кто сдавал ЕГЭ в резервный срок и получил неудовлетворительную оценку, предусмотрена 13 июля.

Напоминание выпускникам

Выпускники 11-го класса, не планирующие поступать в вузы, проходят итоговую аттестацию в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по двум обязательным предметам: русскому языку и математике.

Ученикам, планирующим поступать в вуз, для аттестата достаточно получить положительный результат на ЕГЭ по русскому языку. Ученики с ограниченными возможностями здоровья, инвалиды и дети-инвалиды могут пройти итоговую аттестацию по одному предмету, русскому языку, в форме ЕГЭ или ГВЭ по своему выбору.

Ранее «Призыв» рассказывал, что почти полмиллиарда рублей дополнительно направили на сферу образования Владимирской области. Деньги выделили депутаты Законодательного Собрания области при распределении бюджетных средств, поступивших от налоговых сборов сверх плана. Финансирование пойдёт на ремонт и реконструкцию школ, гимназий и детских садов. В частности, работы пройдут в городах Владимире и Лакинске, в посёлках Вольгинский Петушинского и Добрятино Гусь-Хрустального районов.