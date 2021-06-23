Школьникам предлагают летом поработать

Центры занятости Владимирской области предлагают несовершеннолетним работу на летнее время. Имеется свыше 1100 вакансий. Профессии: подсобный рабочий, уборщик производственных и служебных помещений, уборщик территорий, рабочий по благоустройству, вожатый, младший воспитатель, дворник, почтальон.

Основные работодатели

Этот список предоставил «Призыву» департамент по труду и занятости администрации региона. На первых позициях те виды деятельности, на которые больше всего вакансий.

— С начала года в органы службы занятости обратились 1967 несовершеннолетних, желающих принять участие во временном трудоустройстве, из них 1462 уже трудоустроены, — пояснили в департаменте.

Летом школьникам и студентам можно не только отдыхать, но и работать.

Среди работодателей, готовых брать к себе подростков, — Почта России, детские сады, муниципальные управляющие компании и учреждения по благоустройству городских и сельских территорий. Среди предприятий — гипермаркет «Глобус», «ОСВАР», «Аскона», Меленковский консервный завод.

Что надо для работы

В прошлом году летом были трудоустроены более 4 тысяч подростков. И это при том, что время было пандемийное. Две трети из тогдашних работяг – дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации и состоящие на различных видах учёта. Им уделяется большое внимание, чтобы они не болтались на улице без дела и еще могли помочь деньгами семье.

Трудоустроиться могут дети от 14 лет.

Для работающих несовершеннолетних законодательно предусматривается сокращенное время работы. Для 16-летних — не больше 24 часов в неделю и не больше 5 часов в день. Для подростков с 16 до 18 лет — не больше 35 часов в неделю и не больше 7 часов в день.

Документы, необходимые при оформлении на работу:

— паспорт

— справка о приостановлении обучения на летний период;

— книжка трудовая (при наличии);

— документ участника пенсионной системы (СНИЛС), кроме ситуации приема на первое место работы;

— подтверждение воинского учета (для мальчиков);

— разрешение родителя (попечителя), а также органов опеки на трудоустройство ребенка младше 16 лет;

— медицинская справка.

— Как правило, с подростками соглашаются работать муниципальные предприятия и учреждения. Частники неохотно идут на это. Во Владимире уже второй год очень трудно найти работодателей. Администрация не оказывает поддержку центрам занятости. Наиболее активны в трудоустройстве молодежи Гусь-Хрустальный, Камешковский, Ковровский, Вязниковский и Петушинский районы, — говорят в департаменте по труду.

Детям 14-16 лет труднее найти работу, чем подросткам 16-18 лет.

Одна из проблем с занятостью несовершеннолетних — это размер зарплаты. Работодатели выплачивают несовершеннолетнему зарплату в зависимости от отработанного времени, исходя из минимального размера оплаты труда, который на сегодня составляет 12 792 рубля. В среднем подросток получит за месяц около 6 тысяч рублей. Плюс всем подросткам центры занятости доплачивают по 2250 рублей.

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