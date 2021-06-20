Семь машин столкнулись в Александрове

Смертельная авария произошла вчера в Александрове. На улице Калининской столкнулись семь машин. Один человек погиб.

В ГИБДД происшествия разделили на два. По предварительным данным пресс-службы УМВД по Владимирской области, 40-летний водитель микроавтобуса «Toyota» сначала спровоцировал столкновение пяти автомобилей, после чего продолжил движение, выехал на встречную полосу и врезался еще в одну машину – вазовскую «семерку».

— По состоянию на 18.00 19 июня известно об одном погибшем. Он был пассажиром автомобиля «Toyota». Госпитализирован водитель «Toyota». Водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ» направлены на амбулаторное лечение, — пояснили в пресс-службе.

ДТП произошли 19 июня в 15.30 в Александрове

В пабликах Александрова появилась информация о том, что микроавтобус был с иностранными номерами. Его заметили и на других улицах города. Очевидцы сообщают, что на одном из перекрестков он спровоцировал аварию и скрылся. Много негативного высказано и в адрес схемы движения, организованной на улице Калининской.

— Не первая авария там уже. Вот, где серьёзно надо лежачие полицейские ставить. Хотя бы две штуки, на поворотах. Я там часто с ребёнком гуляю. Никакой защиты пешеходам. Нет ограждений, — комментируют жители Александрова.

Сотрудники полиции продолжают работать на местах происшествий. Информация уточняется.

Вместе с тем, водители рассуждают, что объективно ни погодные, ни дорожные условия не повлияли на не вполне адекватное поведение автомобилиста. На момент аварий на улице было ясно и солнечно, на дороге не проводились никакие работы, не вводились ограничения. Но после самих столкновений движение транспорта было невозможно. Спустя три часа машины вновь стали двигаться по двум полосам. Сотрудникам еще предстоит выяснить, в каком состоянии водитель микроавтобуса сел за руль.

Только за минувшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 28 ДТП, в которых 3 человека погибли и 34 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 5 несовершеннолетних. С участием водителей в нетрезвом состоянии зарегистрировано 6 происшествий. Полицейскими оформлено 403 происшествий с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 109 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.

Сотрудники ГИБДД регулярно проводят профилактические рейды, что снизить число дорожных аварий и тяжесть их последствий. На прошлой неделе 16 водителей привлекли к административной ответственности за то, что они и их пассажиры не пользуются ремнями безопасности.