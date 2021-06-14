Ежедневно кровь сдают по 50 человек

Сегодня свою кровь можно отдать с особым смыслом

В области проходят акции в честь дня донора

Сегодня — Всемирный день донора крови. Во Владимирской области к этому событию проводят акции под лозунгом «Сдавайте кровь, пусть в мире пульсирует жизнь». Кровь можно сдать в вязниковском филиале областной станции переливания крови, в отделении переливания крови Муромской городской больницы №3. А во Владимире любой желающий старше 18 лет и с весом больше 50 килограммов может прийти непосредственно на областную станцию — на улице Студенческой, 5.

 Телефон службы крови 8-800-333-33-30

В акции уже приняли участие депутаты Законодательного Собрания, члены Молодежной думы при областном парламенте, а также молодые эксперты «Общероссийского народного фронта». Многие из них сдавали кровь не впервые.

Ежедневно кровь сдают по 50 человек

Ежедневно кровь сдают по 50 человек

— Я давно собирался прийти на станцию переливания крови. У меня группа крови, которая сегодня требуется станции. Я готов проявить ответственность и помочь людям, — сказал один из участников акции Павел Засыпкин.

Накануне и в день сдачи крови запрещено употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу, а также мясные, рыбные и молочные продукты, яйца и масло, шоколад, орехи и финики, авокадо, свеклу, бананы. Натощак сдавать кровь не нужно. Лучше пить сладкий чай с вареньем, есть хлеб, сухари, сушки, отварные крупы. За 48 часов до визита в учреждение службы крови нельзя употреблять алкоголь, а за 72 часа — принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики. Также за час до процедуры донации следует воздержаться от курения. При себе необходимо иметь оригинал паспорта.

Как это происходит

Доноры с отрицательным резус-фактором (RH-) принимаются без записи. О том, какие группы крови сейчас необходимы, рассказывает «донорский светофор», с которым можно ознакомиться на сайте станции переливания крови yadonor33.vld.medobl.ru. Он регулярно обновляется. Сейчас, например, нужна 3-я положительная и 4-ая отрицательная.

Ежедневно кровь сдают по 50 человек

Советуют сдавать кровь регулярно

— Перед самой процедурой — обязательный осмотр врача. Если всё в порядке — допуск к донации. Те, кто сдает кровь на постоянной основе, ежегодно проходят диспансеризацию. Это полезно и для самих доноров. По статистике, они реже страдают сердечно-сосудистыми и инфекционными заболеваниями, — подчеркнул главный врач областной станции переливания крови Дмитрий Находкин.

День донора приурочен к дню рождения врача, иммунолога Карла Ландштейнера. Он открыл группы крови человека.

Акции доноров проводят в июне

Акции доноров проводят в июне

Дмитрий Находкин пояснил, что сейчас станция располагает новейшим оборудованием, логистика выстроена таким образом, что недостатка крови нет. Банк пополняется регулярно. Если какие-то компоненты подходят к концу, служба обзванивает постоянных доноров и объявляет акции. Благо, в регионе в последнее время не случаются ЧС в виде крупных пожаров или масштабных аварий.

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Донорам с положительным резусом нужно записываться

Ежедневно на станции переливания крови во Владимире сдают кровь и плазму 50 человек. В среднем они сдают по 400 миллилитров крови.

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Анна Тумановская

Фото «Призыва»

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