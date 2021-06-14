Сегодня свою кровь можно отдать с особым смыслом

Сегодня — Всемирный день донора крови. Во Владимирской области к этому событию проводят акции под лозунгом «Сдавайте кровь, пусть в мире пульсирует жизнь». Кровь можно сдать в вязниковском филиале областной станции переливания крови, в отделении переливания крови Муромской городской больницы №3. А во Владимире любой желающий старше 18 лет и с весом больше 50 килограммов может прийти непосредственно на областную станцию — на улице Студенческой, 5.

Телефон службы крови 8-800-333-33-30

В акции уже приняли участие депутаты Законодательного Собрания, члены Молодежной думы при областном парламенте, а также молодые эксперты «Общероссийского народного фронта». Многие из них сдавали кровь не впервые.

— Я давно собирался прийти на станцию переливания крови. У меня группа крови, которая сегодня требуется станции. Я готов проявить ответственность и помочь людям, — сказал один из участников акции Павел Засыпкин.

Накануне и в день сдачи крови запрещено употреблять жирную, жареную, острую и копченую пищу, а также мясные, рыбные и молочные продукты, яйца и масло, шоколад, орехи и финики, авокадо, свеклу, бананы. Натощак сдавать кровь не нужно. Лучше пить сладкий чай с вареньем, есть хлеб, сухари, сушки, отварные крупы. За 48 часов до визита в учреждение службы крови нельзя употреблять алкоголь, а за 72 часа — принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики. Также за час до процедуры донации следует воздержаться от курения. При себе необходимо иметь оригинал паспорта.

Как это происходит

Доноры с отрицательным резус-фактором (RH-) принимаются без записи. О том, какие группы крови сейчас необходимы, рассказывает «донорский светофор», с которым можно ознакомиться на сайте станции переливания крови yadonor33.vld.medobl.ru. Он регулярно обновляется. Сейчас, например, нужна 3-я положительная и 4-ая отрицательная.

— Перед самой процедурой — обязательный осмотр врача. Если всё в порядке — допуск к донации. Те, кто сдает кровь на постоянной основе, ежегодно проходят диспансеризацию. Это полезно и для самих доноров. По статистике, они реже страдают сердечно-сосудистыми и инфекционными заболеваниями, — подчеркнул главный врач областной станции переливания крови Дмитрий Находкин.

День донора приурочен к дню рождения врача, иммунолога Карла Ландштейнера. Он открыл группы крови человека.

Дмитрий Находкин пояснил, что сейчас станция располагает новейшим оборудованием, логистика выстроена таким образом, что недостатка крови нет. Банк пополняется регулярно. Если какие-то компоненты подходят к концу, служба обзванивает постоянных доноров и объявляет акции. Благо, в регионе в последнее время не случаются ЧС в виде крупных пожаров или масштабных аварий.

Ежедневно на станции переливания крови во Владимире сдают кровь и плазму 50 человек. В среднем они сдают по 400 миллилитров крови.