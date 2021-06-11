«Сбербанк страхование» получила лицензию на ОСАГО

Банк России 10 июня выдал дочерней компании Сбербанка «Сбербанк страхование» лицензию на обязательное страхование автогражданской ответственности (ОСАГО).

В прошлом году Сбер первым из российских банков запустил в собственном мобильном приложении СберБанк Онлайн (6+) маркетплейс по автострахованию. Сегодня на нём представлены предложения по ОСАГО от 11 наших партнёров — крупных российских страховщиков. На маркетплейсе оформляются десятки тысяч договоров в месяц, а всего расчеты на площадке сделали около 700 тыс. человек. Формат маркетплейса сохранится и после того, как к продажам приступит наша дочерняя компания «Сбербанк страхование». ОСАГО — самый массовый вид страхования в России, и мы хотим, чтобы у клиентов Сбербанка была возможность выбора из предложений ведущих операторов этого рынка.

Наталья Алымова

Старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка

Получение лицензии — важное мероприятие в реализации дорожной карты по выходу на рынок ОСАГО. Сейчас мы завершаем подготовку IT-систем и других бизнес-процессов компании для полноценной качественной работы с нашими клиентами. В четвертом квартале «Сбербанк страхование» запустит продажи ОСАГО и синхронизирует с этим и запуск массовых продаж полисов автокаско. Мы хотим стать одним из лидеров и маркетплейса Сбера, и в целом сегмента ОСАГО.

Михаил Волков

Генеральный директор «Сбербанк страхование»

Помимо маркетплейса в СберБанк Онлайн с апреля полисы ОСАГО 11 страховых компаний партнеров можно оформить в отделениях Сбербанка по всей стране.

ПАО Сбербанк