Сбербанк и ЗАО «Муром» заключили соглашение о сотрудничестве

Пётр Колтыпин, вице-президент, председатель Волго-Вятского банка Сбербанка и Ольга Тихонова, генеральный директор ЗАО «Муром», заключили соглашение о сотрудничестве. Подписание соглашения состоялось в рамках XXIV Петербургского международного экономического форума, который проходит в Санкт-Петербурге с 2 по 5 июня. Соглашение направлено на развитие сотрудничества в рамках которого будет осуществляться внедрение цифровых направлений и инновационных разработок в деятельность ЗАО «Муром».

«С компанией мы многолетние партнеры. Подписанное сегодня соглашение о сотрудничестве – это еще один шаг для укрепления сотрудничества. Мы имеем колоссальный опыт цифровизации и рады предложить партнеру имеющиеся у нас технологии и компетенции».

Пётр Колтыпин,

Вице-президент, Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка

«Наше сотрудничество со Сбербанком имеет долгую и позитивную историю взаимоотношений. Подписав соглашение, мы уверены, что партнёрские отношения между компаниями станут еще сильнее, прочнее, крепче. Наша компания всегда динамична, и мы на постоянной основе внедряем изменения улучшающие показатели компании. Опыт Сбербанка в цифровизации и её внедрении станет для нас новым витком развития в этой сфере».

Ольга Тихонова,

Генеральный директор ЗАО «Муром»

ЗАО «Муром» – один из крупнейших производителей фанеры и древесных плит. Экологически чистое, безотходное, современное предприятие, насчитывающее более чем 88-летнюю историю.

Ежегодно на предприятии выпускается 150 тыс. куб. м. фанеры и 120 тыс. куб. м. древесных плит. Продукция завода экспортируется в 32 страны мира трех континентов. Ключевым преимуществом компании является возможность выполнять заказы по специальным требованиям партнёров.

В 2020 году компания реализовала крупнейший инвестиционный проект во Владимирской области по производству уникальных ОСП -плит. Уникальность производства и технологий позволяют компании выпускать ОСП-плиты без отходов производства, а также задействовать сырьё, которое остаётся после производства фанеры. Таким образом компания создаёт гармонию и повышает экологичность производства и лесопереработки.

Приоритетной задачей, для компании, является следование мировым стандартам в области соблюдения международных экологических норм. Заготовка леса происходит на собственном участке, общей протяженностью 180 000 Га в строгом соответствии с международным стандартом лесопользования. ЗАО «Муром» активно участвует в лесовосстановительных программах, высаживая до 3 млн. деревьев в год.

Пресс-служба Волго-Вятского банка