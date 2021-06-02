Сбер сократил телефонное мошенничество на 30%

Сбер разработал специальную программу, которая всего за два месяца позволила сократить телефонное мошенничество в отношении клиентов банка на 30%. Об этом рассказал заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Сбер также предоставляет сервис, который позволяет клиентам устранять последствия утечки персональных данных.

Сегодня аналитики, в том числе и Сбера, фиксируют рост случаев телефонного мошенничества. Мы приняли решение о разработке специальной программы по борьбе с этим видом преступлений. И те меры, которые мы приняли в рамках этой программы буквально в последние несколько месяцев дали очень хороший результат — уровень случаев телефонного мошенничества с клиентами Сбера снизился не менее чем на 30%

Станислав Кузнецов

Заместитель Председателя Правления Сбербанка

По данным Сбера, примерно каждый десятый звонок на телефонные номера россиян сегодня является мошенническим, при этом чаще всего такие звонки совершаются с подменой номера и, как правило, из-за границы. Как отметил Станислав Кузнецов, если принять меры на уровне операторов связи, убрав возможность использования технологии подмены номеров, то количество мошеннических телефонных звонков сократится примерно на 70–80%.